Nonostante le polemiche e le critiche, la prima puntata di Adrian, lo show evento di Celentano trasmesso da canale 5, ha tenuto incollati quasi sei milioni di telespettatori nella prima parte scendendo poi a nella seconda parte con la messa in onda del cartoon ed avvicinandosi in termini di ascolti alla fiction 'La compagnia del cigno' grande successo delle reti Rai. Grandi polemiche sono seguite sia prima che dopo la messa in onda della puntata di esordio, soprattutto per quanto riguarda lo show in diretta da Verona.

Non resta ora che attendere la messa in onda della seconda puntata per capire se Adrian riuscirà ad essere leader degli ascolti della prima serata nonostante le tante critiche piovute sui social [VIDEO].

'Aspettando Adrian', quasi sei milioni di telespettatori per lo show di Celentano (21,9% di share)

Nonostante tutte le polemiche che hanno preceduto la messa in onda della prima puntata dello show evento di Adriano Celentano, Adrian si è avvicinato molto in termini di ascolti alla fiction trasmessa da Rai 1, campione di ascolti di questa stagione 2019. 'La Compagnia del cigno' con Anna Valle e Alessio Boni ha totalizzato una media di 5.219.000 spettatori, con uno share del 21,4% mentre le due fasi di Adrian hanno visto risultati abbastanza differenti tra loro. 'Aspettando Adrian' è stata seguita da 5.997.000 spettatori e uno share del 21,9% mentre il cartoon animato che ne è seguito, ha visto un netto calo di ascolti attestandosi su una media di 4.554.000 persone. Non resta quindi che attendere la seconda puntata dello show di Celentano prevista per questa sera, per capire se i dati Auditel premieranno o meno lo show di Mediaset, a dispetto delle tante critiche piovute sui social.

Adrian, critiche sui social dopo la prima puntata: 'Noioso e senza ritmo'

Il mistero e la grande attesa per il debutto dello show evento di Adriano Celentano è terminata con la messa in onda di 'Aspettando Adrian' ieri in prima serata su canale 5 e che ha fatto da traino al cartoon di animazione. Lo show in diretta dal teatro Camploy di Verona ha deluso però le aspettative e non ha trovato il consenso di molti utenti che, come abbiamo visto, si sono riversati sui social criticando lo show che a molti è sembrato noioso e senza ritmo e che ha visto solo una fugace apparizione del 'molleggiato'. Delusione anche per il cartoon tanto pubblicizzato con promo 'sparati' ad alto volume da diverse settimane [VIDEO] e che ha lasciato alquanto basiti per i disegni osè di Milo Manara. Nessuna traccia sul palco di Michelle Hunziker e Teo Teocoli, i quali secondo i rumors, avrebbero abbandonato il programma, in polemica con Celentano.

Ora non resta che attendere la seconda puntata in onda questa sera su canale 5 per scoprire se vedremo 'il molleggiato' più presente sul palco di Verona come molti telespettatori auspicano.