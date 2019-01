Annuncio

Annuncio

Cosa sta succedendo a Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati? Da un paio di settimane a questa parte, sembra che i due ragazzi stiano vivendo un periodo di forte crisi che ha gettato nel più totale sconforto i loro tantissimi fan. I due ex protagonisti di Uomini e donne, infatti, non si fanno vedere insieme da tanto e, i più attenti hanno anche notato che hanno smesso di mettersi "mi piace" su Instagram. Che le voci sulla fine dei "Gilufar" non siano del tutto infondate? [VIDEO]

Nilufar e Giordano sempre più lontani: la crisi sarebbe confermata

La serata che hanno fatto in coppia una decina di giorni fa, sembra non aver risolto i problemi che hanno portato Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ad allontanarsi ultimamente; subito dopo l'evento in Puglia, infatti, i due ragazzi hanno ripreso la loro vita, ognuno per conto proprio.

La napoletana si divide tra famiglia e amici, mentre l'ex corteggiatore è impegnato ad insegnare ai bambini a sciare.

Poco tempo fa, era stata la stessa tronista di Uomini e Donne a confermare che tra lei e il fidanzato c'erano state delle discussioni; "Io e Gio abbiamo litigato, ma stiamo ancora insieme" [VIDEO]- aveva detto la giovane sui social network prima della serata alla quale ha preso parte con la sua dolce metà.

Advertisement

Chi sperava che l'incontro che c'è stato per motivi di lavoro tra i piccioncini, appianasse le loro incomprensioni, però, sarà rimasto deluso nel vedere che questo non è successo; anzi, recentemente le cose sembrerebbero addirittura peggiorate.

Come hanno fatto notare alcuni attenti utenti del web, i "Gilufar" hanno anche smesso di mettersi "like" alle foto che postano su Instagram; un fatto insolito per i due ragazzi, che hanno sempre apprezzato tutto quello che pubblicava l'altro sul proprio account.

L'ipotesi sulla crisi di cui tutti i siti di Gossip hanno parlato nell'ultimo periodo, dunque, prende sempre più piede: al momento, però; né Nilufar né Giordano hanno confermato o smentito la notizia che li vorrebbe lontani come mai prima d'ora.

Nilufar e Giordano si ignorano: i fan sono preoccupati

Il gelo che è calato tra la Addati e Mazzocchi nelle ultime settimane, ha allarmato i loro tantissimi fan: sono migliaia le persone che si sono affezionate a questa coppia da un anno a questa parte, cioè da quando hanno iniziato la loro avventura a Uomini e Donne.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il fatto che né Nilufar né Giordano si stiano esponendo per rassicurare i loro sostenitori sull'amore che provano l'uno per l'altro, sta portando molti a pensare che una crisi in corso tra i due c'è eccome.

Non si conoscono i motivi che hanno allontanato in modo così improvviso e drastico l'ex tronista e il suo corteggiatore preferito, ma non possiamo non notare che anche loro, come tantissimi altri protagonisti di U&D (Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, per esempio), recentemente hanno fatto parlare per un'ipotetica rottura.