Dopo settimane di promo incessanti, ecco che ieri sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Adrian, lo show evento, con protagonista l'amatissimo Adriano Celentano, in onda da Verona. Un programma decisamente molto atteso, che avrebbe fatto da traino alla serie evento che vede protagonista lo stesso Celentano e che racconta la sua storia personale. Peccato, però, che qualcosa sembra essere andato storto e ieri sera non tutti i fan del Molleggiato hanno apprezzato la prima puntata del suo show, visto che sui social ci sono state un bel po' di critiche nei suoi confronti. [VIDEO]

Adriano Celentano, polemiche sulla prima puntata del suo show

Nel dettaglio, infatti, in molti si aspettavano che, dopo tutta la reclame di questi giorni, Adriano Celentano fosse stato maggiormente presente sul palco, magari cantando alcuni dei suoi grandi successi.

Purtroppo, però, così non è stato, visto che nella prima parte dello show, il protagonista è stato Nino Frassica e soltanto nella parte finale (praticamente gli ultimi 5 minuti) è apparso Celentano sul palco.

Il cantante, però, ha detto pochissime cose e la sua presenza si è limitata a qualche battuta e ad un bicchiere di vino che ha bevuto prima di andare nuovamente via e di lasciare spazio alla messa in onda dei primi due episodi del cartone animato prodotto dal 'Clan Celentano', il quale sarebbe costato sui 20 milioni di euro.

Sta di fatto che il mondo social non ha apprezzato questo ritorno alle scene di Adriano Celentano: su Twitter sono moltissimi coloro che si dicono delusi da questa prima puntata dello show, ritenendo che si aspettavano di vedere qualcosa in più da parte del grande artista.

Lo show di Celentano chiude un'ora prima del previsto

Le aspettative, quindi, sono state ampiamente deluse [VIDEO]e in molti inoltre hanno notato che la prima puntata di Adrian è terminata anche prima del previsto.

Lo show e il cartone, infatti, hanno chiuso i battenti alle 23.15 circa, mentre sulla Guida Tv Mediaset come orario di fine trasmissione era stata indicata la mezzanotte inoltrata.

Non si esclude, quindi, che qualcosa possa essere andato storto e che, alla fine, Celentano abbia rinunciato alla seconda parte dello show. A questo punto, però, dopo le critiche e le polemiche che ci sono state in rete, in molti si aspettano di scoprire cosa succederà nel corso della seconda puntata di Adrian in onda stasera 22 gennaio su Canale 5: il Molleggiato sarà maggiormente presente sul palco? Lo scopriremo alle 21.30.