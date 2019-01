Annuncio

Ieri, domenica 20 gennaio, è andata in onda la seconda puntata della fiction 'La Dottoressa Giò'. La mini-serie, formata da 4 puntate complessive, vede come protagonista Barbara D'Urso nei panni della rinomata ginecologa Giorgia Basile. La puntata di ieri, però, si è rivelata un flop. La conduttrice ha perso oltre un milione di telespettatori venendo drasticamente 'superata' dal programma di Fabio Fazio sulla RAI.

Gli ascolti della seconda puntata de 'La Dottoressa Giò': flop per Barbara D'Urso

Gli ascolti di ieri, 20 gennaio, de 'La Dottoressa Giò' si sono rivelati molto deludenti.

Il ritorno di Barbara D'Urso, in corsia nei panni della ginecologa Basile, non è stato molto apprezzato dal pubblico da casa. L'episodio di ieri, il secondo di quattro complessivi, è riuscito a registrare un livello di ascolti pari al 10,9% di share, conquistando 2.485.000 spettatori.

La concorrenza in RAI, con il programma di Fabio Fazio 'Che tempo che fa', ha battuto la conduttrice Mediaset riuscendo ad accaparrarsi il 14,8% di share con un pubblico di circa 3.701.000 spettatori.

I risultati della fiction si sono rivelati estremamente deludenti. Un flop, specie se paragonati a quanto ottenuto la scorsa settimana. L'esordio della mini-serie, lunedì 13 gennaio, era riuscita ad ottenere dei livelli abbastanza soddisfacenti. [VIDEO]

Come commenterà Barbara D'Urso il flop della seconda puntata de La Dottoressa Giò?

La prima puntata della fiction aveva raggiunto il 12.6% di share, con un pubblico di 3.046.000 spettatori. Mettendo a confronto le due puntate, dunque, Barbara D'Urso ha perso circa mezzo milione di telespettatori dalla prima alla seconda puntata. Questo significa che la fiction non è molto piaciuta al pubblico che, dopo aver osservato con curiosità la prima messa in onda, ha deciso di non proseguire a guardare la serie.

Lunedì scorso, Barbara D'Urso aveva commentato [VIDEO], con il solito entusiasmo che la contraddistingue, i risultati ottenuti con il ritorno dopo 20 anni de La Dottoressa Giò. La conduttrice aveva scritto: 'Grazie per l'affetto con cui avete seguito la prima puntata nonostante la partita'. In quella occasione, infatti, su RAI 1 era in onda la partita di campionato tra Napoli-Sassuolo.

I risultati di questa seconda puntata, però, sono stati molto più deludenti. Come deciderà di commentare questo pomeriggio a Pomeriggio 5 la padrona di casa? Non ci resta che attendere per scoprire come la D'Urso deciderà di commentare questo risultato.