Annuncio

Annuncio

Nella prima serata di martedì 22 gennaio va in onda su Rai 1, in prima visione tv, il film "Liberi di scegliere". La pellicola verte sullo spinoso tema della malavita e ha tra i protagonisti degli attori molto conosciuti al grande pubblico. Nel cast, infatti, figurano Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo e Carmine Bruschini. Il film trae ispirazione dalla realtà perché si rifà al reale tentativo di Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale Minorile di Reggio Calabria, di sottrarre i giovani alla 'ndrangheta.

La trama del film 'Liberi di scegliere'

Il film "Liberi di scegliere" verrà trasmesso in prima tv su Raiuno nel prime-time di martedì 22 gennaio, alle ore 21:20 circa.

Advertisement

Riguardo alla sinossi del lungometraggio, Marco Lo Bianco (Alessandro Preziosi) è un giudice del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria che s'impegna quotidianamente per cercare di strappare i ragazzi ad un futuro malavitoso nella 'ndrangheta [VIDEO].

La svolta arriva quando incontra Domenico (Carmine Bruschini), ultimo erede del clan Tripodi di cui anni prima ha anche arrestato il fratello. Il giudice e i suoi assistenti iniziano a confrontarsi con le logiche, i codici d'onore e i sentimenti di quei nuclei familiari che, nel corso degli anni, hanno sempre considerato come gruppi criminali e capiscono che la 'ndrangheta non è una scelta, quanto semmai un'eredità familiare.

Domenico e Teresa (Federica Sabatini), dal canto loro, imparano che, al di là della famiglia in cui sono nati, che ha già deciso per loro un futuro già scritto, esiste anche un'altra possibile famiglia, composta dallo Stato e dalla società, una famiglia pronta ad ascoltarli e ad aiutarli per la realizzazione dei loro piccoli, grandi sogni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il cast del film: attori e personaggi

Oltre ad Alessandro Preziosi che interpreta il Giudice Lo Bianco, a Carmine Bruschini che riveste il ruolo di Domenico Tripodi e di Federica Sabatini che ricopre il ruolo di Teresa, il film "Liberi di scegliere si compone di un nutrito cast di attori e personaggi [VIDEO].

Lollo Franco è il presidente del Tribunale, Naike Silipo è la signora Lo Bianco, Nicole Grimaudo è Enza, Federica De Cola è Maria, Corrado Fortuna è Enrico, Vincenzo Palazzo è Giovanni e Andrea Bellisario è Gaetano.

La parte di Domenico da bambino è interpretata dal piccolo Samuele Carrino, quella di Teresa bambina da Karola Mazzei, e nel cast figurano anche Lucia Zotti, Francesco Aiello e Francesco Colella.