L'Isola dei Famosi ha preso il via e già dalla prima puntata ha iniziato a far parlare molto i telespettatori e gli utenti sui social. Con la presentazione dei vari concorrenti e personaggi 'particolari' come Francesca Cipriani ed il 'Divino' Otelma, possiamo ben dire che l'avvio della nuova avventura dei naufraghi è stato parecchio interessante. Se al tutto aggiungiamo anche l'incidente osè di Francesca Cipriani [VIDEO] che ha mostrato le proprie parti intime in diretta tv ed il vestitino indissato da Alessia Marcuzzi, è possibile immaginare la contentezza del pubblico maschile.

Dopo la prima puntata, comunque, sui social si è scatenato un vero e proprio dibattito che vede come protagonista principale la conduttrice dell'Isola. La domanda principale che si pongono tutti i fan del reality è: "Alessia Marcuzzi indossava le mutande o no?" ed è nata dopo una piccola battuta della Gialappa's Band.

Alessia Marcuzzi ed il dilemma sulle mutandine: i fan si scatenano

Già al termine della prima puntata di giovedì scorso era possibile leggere svariati commenti sul web in merito all'abbigliamento sfoggiato da Francesca Cipriani. Un abito decisamente troppo spinto che ha stimolato la 'creatività' della stessa indossatrice che, in un momento di euforia, si è aggirata per lo studio agitandolo in maniera animata e mostrando al pubblico ed ai telespettatori cosa indossava, o non indossava, sotto la gonna. Allo stesso modo, anche se con più classe e meno volgarità, il vestitino sfoggiato da Alessia Marcuzzi, con uno spacco da capogiro sulla gonna, ha stimolato la curiosità di molti, spingendo i componenti della Gialappa's Band a commentare con un "ma la signora indossa le mutande?". [VIDEO]

La domanda ironica ha suscitato non poco imbarazzo nella stessa conduttrice che, tuttavia, è riuscita ad evitare la risposta riprendendo la conduzione del programma e proseguendo secondo scaletta.

Alessia ha continuato a "dirigere l'orchestra" dei naufraghi attaccando anche Taylor Mega per la pubblicazione di un video alquanto insolito. Nella scena ripresa e pubblicata dalla stessa, la modella comunicava ai propri fan che sarebbe stata assente solamente per 3 settimane, facendo ritorno a casa prima della fine del programma, ma senza fare conto dell'occhio attento e vigile della redazione.

Se comunque la domanda riguardante le mutandine della Marcuzzi è stata ignorata in diretta tv, sul web i fan della bionda conduttrice si sono scatenati avviando delle vere e proprie competizioni. In molti si chiedono se Alessia, quella sera, indossava le mutandine sotto al vestito sfoggiato, ma nessuno è riuscito ancora a trovare una risposta certa. In fondo si tratta di una curiosità che può essere soddisfatta soltanto dalla diretta interessata.