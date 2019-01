Annuncio

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto del Festival di Sanremo. In questi giorni il direttore artistico Claudio Baglioni e i suoi collaboratori sono al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le novità di questa 69esima edizione della kermesse musicale, ormai diventata un appuntamento storico per il nostro Paese.

Tanti gli ospiti che sono già stati annunciati, pronti a calcare il palco del'Ariston [VIDEO]nel corso delle cinque serate dedicate al Festival: tra questi ci saranno anche Alessandra Amoroso e Antonello Venditti.

Festival di Sanremo: il debutto di Alessandra Amoroso come super-ospite

Le anticipazioni sul Festival di Sanremo, infatti, rivelano che proprio questo pomeriggio Alessandra Amoroso ha annunciato sui social che prenderà parte alla prossima edizione della kermesse canora [VIDEO] nelle vesti di ospite.

Una notizia che ovviamente ha reso felicissimi i suoi numerosi fan, i quali da tempo chiedevano di poterla vedere sul palco dell'Ariston in questo ruolo, dopo esserci salita in due occasioni nelle serate dedicate ai duetti, dapprima con Valerio Scanu e poi con Emma Marrone.

Questa volta, invece, la cantante salentina sarà la protagonista assoluta del Teatro Ariston, e lo farà in occasione del decennale della sua carriera. Il 2018, infatti, è stato l'anno in cui l'artista lanciata da "Amici di Maria De Filippi" ha potuto festeggiare i primi dieci anni di successi, e lo ha fatto con un nuovo album che ha scalato le classifiche di vendita.

Ma Alessandra non sarà l'unica super-ospite che si esibirà durante i cinque appuntamenti dedicati al Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. Infatti sul palco del teatro ligure saliranno anche altre due stelle della musica italiana: stiamo parlando di Giorgia ed Elisa che già negli anni precedenti sono state protagoniste della manifestazione musicale.

Presenti Andrea Bocelli e Luis Fonsi, assente la Pausini

Non ci sarà, invece, Laura Pausini: nelle scorse settimane si era vociferato di un suo possibile ritorno a Sanremo, ma la cantante romagnola ha smentito la notizia, rivelando sui social che in quei giorni non sarà in Italia e, di conseguenza, non potrà prendere parte alla kermesse canora. Assente anche Paola Cortellesi, la quale ha smentito all'Ansa la sua presenza al Festival.

Tornando invece ai nomi degli ospiti che si alterneranno sul palco dell'Ariston, ci saranno Antonello Venditti (in occasione del quarantennale di "Nata sotto il segno dei Pesci"), Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli con il figlio Matteo. Tra le star internazionali, invece, al momento risulta confermata solo la presenza di Luis Fonsi.