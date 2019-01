Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO]ambientata a Puente Viejo e sempre in grado di sorprendere. I prossimi mesi il pubblico italiano assisterà ad un momento molto emozionante, che vedrà protagonisti Dolores Asenjo (Maribel Ripoll) e il marito Tiburcio Comino (Cesar Capilla). Tutto avrà inizio quando la madre di Hipolito si allontanerà dal paese per godersi in solitaria un viaggio. Purtroppo proprio quando la pettegola dello sceneggiato ritornerà a casa, suo marito sarà sul punto di recarsi a Londra con l’intento di ricongiungersi con lei.

Fortunatamente Dolores e Tiburcio dopo essere stati separati a lungo si ricongiungeranno, infastidendo i due parroci Don Anselmo e Don Berengario, con il loro bacio appassionato.

Il Segreto: la partenza di Dolores, pettegolezzi su Tiburcio e Catalina

Come avete sicuramente letto negli articoli precedenti, nelle puntate che andranno in onda [VIDEO] su Canale 5 soltanto tra qualche mese, a causa della differenza di trasmissione su “Antena 3”, la pettegola principale dello sceneggiato uscirà di scena ma non in modo definitivo. Si tratta di Dolores Asenjo, che dopo aver vinto un concorso, precisamente un viaggio per poter fare il giro del mondo per circa 150 giorni deciderà di partire da sola. Ad invitare la madre di Hipolito a godersi il suo premio sarà il marito Tiburcio, ma dopo la trasferta della sua amata si pentirà. In particolare l’acrobata entrerà in uno stato di profonda depressione, perché sentirà troppo la mancanza della consorte. Data la critica situazione, Gracia si metterà in contatto con un ex conoscenza del suocero, ovvero con l’ex donna barbuta Catalina.

Purtroppo la complicità tra quest’ultima e il Comino non passerà inosservata agli abitanti di Puente Viejo, dato che inizieranno a circolare dei pettegolezzi su di loro.

Il ritorno della madre di Hipolito, la promessa dei coniugi Comino

A quel punto Tiburcio preciserà di amare soltanto Dolores, e soprattutto farà un annuncio inaspettato ai parenti. Il forzuto circense deciderà di raggiungere la sua dolce metà in Cina: purtroppo nessuno riuscirà a convincere Tiburcio a non partire, dato che si metterà in viaggio lo stesso. Poco dopo la trasferta del Comino, farà ritorno nella cittadina iberica Dolores, per lo stesso motivo del marito e riceverà una spiacevole notizia. La proprietaria dell’emporio Miranar apprenderà che il suo amato è partito per ricongiungersi con lei. La madre di Hipolito dal solo pensiero di non poter rivedere Tiburcio per mesi, preparerà di nuovo le valigie. La trama avrà un esito positivo, dato che nel capitolo numero 1.926 Dolores e il marito si ritroveranno: in tale circostanza il Comino spiegherà alla moglie di non aver potuto lasciare il paese perché aveva dimenticato il passaporto. Per finire i due coniugi si prometteranno di non separarsi più.