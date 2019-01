Annuncio

Chiara Ferragni, una tra le fashion blogger maggiormente seguite in tutto il mondo, se non forse quella con più fan, continua a far parlare di sé. Nonostante le numerose critiche raccolte ed accettate per avere pubblicato scatti osè durante gli scorsi mesi, Chiara non sembra demordere e torna ad accendere il suo profilo ufficiale di Instagram con altre fotografie che mandano in visibilio i suoi seguaci. In molti si sono sempre chiesti come mai la Ferragni, moglie del noto rapper Fedez, non indossasse quasi mai l'intimo sotto ai vestiti, ma la domanda che il più delle volte è stata "collezionata" sotto ai post pubblicati dalla blogger sembra incolparla per non essere in grado di fare la madre.

Tra i vari commenti pubblicati è possibile intravedere gente che la accusa per avere pubblicato qualche scatto più osè rispetto agli altri, ma per il semplice fatto che una madre non dovrebbe fare determinate cose: eppure Chiara non sembra voler demordere e continua a pubblicare [VIDEO]fotografie pregne del fatidico "vedo-non vedo".

Chiara Ferragni e lo scatto incriminato: è senza intimo

Chiara Ferragni è ormai nota, oltre per le varie sfilate di Moda ed apparizioni in quasi ogni parte del mondo, per avere pubblicato e per continuare a pubblicare scatti sensuali sul suo profilo social di Instagram. Tra i vari scatti è possibile intravederne molti in cui la fashion blogger non indossa completamente alcun indumento intimo ed in cui i vestiti indossati lasciano intravedere più di quello che dovrebbero. Ad essere stata presa di mira, questa volta, è una fotografia pubblicata negli scorsi giorni e di cui Chiara indossa uno dei soliti vestiti che in molte invidiano regolarmente. Nello scatto, successivamente ripubblicato come un vero e proprio video della durata di qualche secondo, la fashion bloggher indossa un vestitino nero cinto sui lati da un intreccio di nastri che lasciano immaginare l'assenza di indumenti intimi quali reggiseno e mutandine.

Tra i commenti pubblicati dai suoi seguaci, sotto alla fotografia, [VIDEO] è possibile leggere molti complimenti rivolti alla donna sia per il fisico che per la capacità di rendere "unico" ogni indumento indossato, ma è anche possibile imbattersi in commenti che definisco orribile lo scatto e l'abito stesso. Si sa, un abito non può piacere a chiunque solo perché viene indossato da Chiara Ferragni, ma è anche vero che i commenti di molti vanno ben oltre il semplice significato della fotografia.