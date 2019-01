Annuncio

Annuncio

Ambra Angiolini dopo la fine del matrimonio con il cantante Francesco Renga, ha ritrovato il sorriso accanto all'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. L'ex ragazza di Non è la Rai non è solita nel raccontare la sua vita privata, ma questa volta si è lasciata andare attraverso una lunga intervista pubblicata su Vanity Fair.

Sulle pagine della rivista, la Angiolini esattamente un anno dopo la prima foto della neo-coppia si è lasciata andare: "Ho mollato molti più analisti che uomini, me ne stavo per conto mio, ma poi ci siamo incontrati." Ambra che oggi oltre ad essere una brava ballerina, è un'attrice affermata e apprezzata ha utilizzato delle parole speciali per descrivere il suo Max.

Leggi anche Anticipazioni Uomini e Donne trono classico, per la scelta di Teresa il favorito è Andrew

Del tecnico juventino, l'ex moglie di Francesco Renga ha confessato di aver trovato proprio quello che stava cercando, descrivendolo come l'unico uomo nella vita che l'abbia saputa abbracciare senza stringerla.

Advertisement

La Angiolini inoltre ha dichiarato di non preoccuparsi del giudizio positivo o negativo della gente, per lui ad oggi l'unica cosa che conta è che il suo compagno torni ogni volta da lei. [VIDEO]Dopo il momento di buio legato alla separazione con il cantante, Ambra Angiolini con Allegri ha trovato la felicità nella semplicità: "Il mio cuore accanto a Massimiliano è stato rianimato".

Scintille tra Renga e la Angiolini

Ambra Angiolini dopo aver archiviato la relazione con Francesco Renga, ha ritrovato il sorriso accanto a Massimiliano Allegri. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, nonostante sia passato del tempo dalla separazione tra Ambra e Francesco c'è ancora qualche scintilla. I due ex coniugi [VIDEO] nell'accompagnare i figli durante il primo giorno di scuola, hanno mostrato un comportamento piuttosto rigido e dei visi tirati.

Advertisement

I migliori video del giorno

La Angiolini dopo l'addio a Renga alla rivista Donna aveva dichiarato in modo crudo di avere una ferita aperta e di prendere una medicina per curarla.

Nozze in vista per Max Allegri e Ambra Angiolini

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini potrebbero convolare presto a nozze, questa l'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. quest'anno l'ex allenatore rossonero non organizzerà il camp per i bambini a Livorno. La scelta di rinunciare all'evento benefico è proprio per un eventuale matrimonio con Ambra. Inoltre, al dito dell'attrice romana negli ultimi tempi è comparso un nuovo diamante che non lascia spazio all'immaginazione.