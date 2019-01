Annuncio

Annuncio

Fabrizio Corona è tornato a far parlare ancora una volta di sé. Nella sua autobiografia sono contenute delle rivelazione che non passeranno di certo inosservate.

“Spesso frequento il night club Pepenero e, quando capita, porto anche due ragazze a casa mia, ma quando vanno via mi sento più vuoto di prima. La verità è che il mio cuore appartiene solo ed esclusivamente ad una donna che mi sa capire, Belen Rodriguez.”Con queste parole l’imprenditore milanese ha dedicato alcune pagine della sua autobiografia al più grande amore della sua vita.

Secondo l’ex marito di Nina Moric, la conduttrice di Tu si que vales è l’unica donna in grado di capirlo e dargli dei buoni consigli.

Appuntamento in libreria il 22 gennaio

Il nuovo libro di Fabrizio Corona porta il titolo della canzone di Fabrizio Moro ed Ermal Meta vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo: “Non mi avete fatto niente”.

Advertisement

Uscirà in tutte le librerie il 22 gennaio ed è firmato dalla Mondadori Electa. Attraverso alcune anticipazioni lanciate dal settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi sembra voler fare una vera e propria dichiarazione d’amore alla più grande di casa Rodriguez: “Belen torna da me [VIDEO], ti amo ancora”. Lo stesso Fabrizio ammette di aver sempre desiderato di formare una famiglia con la showgirl, ma purtroppo, per colpa del destino, il suo suo sogno si è infranto. “Non so se io e Belen un giorno torneremo insieme, ma i nostri occhi hanno qualcosa di speciale quando s’incontrociano. Noi eravamo Bonnie e Clyde all’italiana”. A questo punto viene solo da chiederci chissà come reagirà l’ex moglie di Stefano De Martino dopo aver ascoltato le seguenti dichiarazioni.

Tutti i flirt di Corona

Nel nuovo libro Fabrizio Corona ha parlato anche delle sue ex fidanzate, senza tralasciare il periodo di rinascita dopo l’uscita al carcere.

Advertisement

I migliori video del giorno

Impossibile non parlare della lunga storia con Silvia Provvedi per poi passare al breve flirt con Asia Argento. Nel racconto si parla anche dell’ereditiera Ginevra Rossini, della pornostar Malena e della showgirl Mariana Rodriguez.

Silvia Provvedi: ‘Non mi pento di quello che ho fatto con Fabrizio’

Silvia Provvedi attraverso una lunga intervista radiofonica è tornata a parlare della relazione vissuta con Fabrizio Corona. L’ex gieffina a Radio Radio ha confessato di essere stata molto innamorata [VIDEO] dell’ex re dei paparazzi. A causa di alcuni comportamenti sbagliati da parte di Corona, la Provvedi però è rimasta delusa. Silvia oggi ha ritrovato la felicità con Malefix, ma chissà come reagirà dopo le parole di Fabrizio.