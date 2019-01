Annuncio

La storia tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbe arrivata al capolinea. I due dopo sette anni insieme di cui due da sposati avrebbero avviato le pratiche per la separazione.

A lanciare l’indiscrezione di un imminente rottura della coppia è stata la rivista di cronaca rosa Oggi. Melissa e Kevin da tempo stavano vivendo una crisi, ma la stessa showgirl aveva messo a tacere le voci dei rumors dichiarando che finché avrebbe indossato la fede, si considerava una donna sposata.

A smentire le sue parole però ci hanno pensato le festività natalizie. La Satta infatti prima ha trascorso il Natale in compagnia della famiglia e degli amici più stretti, in seguito per capodanno è volata a Dubai con un amico di famiglia.

Il calciatore ghanese invece era l’unico assente in entrambe le festività.

Stando a quanto riportato sulla rivista di Gossip, l’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe già avviato le pratiche per la separazione. Spesso Melissa però si consulterebbe con il suo avvocato, in modo da tutelare il figlio Maddox. Inoltre entrambi i coniugi starebbero cercando di mantenere i toni bassi, proprio per non far soffrire il figlio nato dal loro matrimonio. Nonostante le varie voci di rottura intorno alla coppia, va detto che né Melissa Satta [VIDEO]né Kevin Boateng hanno confermato o smentito quanto riportato sulla rivista. Chissà se anche questo modo di comportarsi, sia solamente un escamotage per non fare troppo rumore intorno alla vicenda.

Boateng-Satta: i motivi della rottura

I motivi alla base della rottura tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono ancora ignoti.

Le voci dei rumors hanno ipotizzato che tra i due vi fossero dei problemi dovuti alla lontananza. La Satta infatti vive a Milano con il figlio, mentre il calciatore in forza al Sassuolo vive a Reggio Emilia. Addirittura alcuni addetti ai lavori avevano ipotizzato un trasferimento del calciatore al Milan, per avvicinarsi alla famiglia ma a quanto pare erano solo delle voci. Oggi l’ex velina sembra si stia già abituando alla vita da single. Si è presentata da sola alla Fashion Week in programma a Milano. Quando porta al parco il piccolo Maddox è sempre scortata dal cagnolino e poi si dedica al figlio, come tutte le mamme e agli impegni di lavoro. Come in tutte le coppie non resta che augurarci che i du coniugi [VIDEO] riescano a dirsi addio senza troppo polemiche, proprio per non rompere la serenità di Maddox.