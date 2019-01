Annuncio

Annuncio

Una vita, la fortunata soap spagnola in onda tutti i giorni su canale 5, stupirà ancora una volta i suoi fan con un clamoroso colpo di scena. Le trame inerenti agli episodi in onda dal 20 al 25 gennaio, rivelano che Olga, la gemella di Blanca comparirà in calle Acacias ed accoltellerà sua madre Ursula per vendicarsi del suo abbandono. Intanto, Simon tradirà Adela che scoprirà tutto e soffrirà in silenzio mentre Fabiana crederà di aver visto Cayetana. Infine, Carmen per compiacere la sua signora, ucciderà Merino e occulterà il suo cadavere.

Una vita, Fabiana crede di aver visto Cayetana

Le trame di Una vita dal 20 al 25 gennaio, rivelano che Simon ed Elvira non riusciranno a stare lontani e dopo essersi giurato amore per sempre, si prometteranno di vedersi ogni volta che si presenterà l'occasione.

Advertisement

Adela, scoprirà l'infedeltà del marito e soffrirà in silenzio gettandosi a capofitto nel lavoro del manto papale. Ursula riuscirà a dimostrare a Blanca che sua sorella Olga non è morta come crede. Fabiana comincerà a credere di vedere Cayetana camminare per il quartiere: Celia e Casilda faranno di tutto per tirarla su di morale. Rosina comunica a Leonor che presto avrà un fratellino o una sorellina e la ragazza reagirà con estrema gioia alla notizia. Intanto lei e suo marito Liberto faranno pace dopo gli ultimi contrasti avuti. Samuel darà tutto il suo amore a Blanca che invece farà sempre più fatica a corrispondere i sentimenti del marito. Servante cercherà di aiutare Jacinto a conquistare Carmen dandogli lezioni di seduzione. Victor, nonostante scopra che Antoñito ha annacquato la cioccolata che serviva ai clienti, deciderà di dargli un'altra possibilità e lo assumerà nuovamente.

Advertisement

I migliori video del giorno

Diego cercherà di rendere il disegno di Blanca un vero e proprio gioiello. Adela per espiare i peccati del marito, inizierà ad auto flagellarsi. Susana, preoccupata per lei, confiderà i suoi timori a Celia. Samuel lascerà che Diego e Blanca collaborino per rendere omaggio al padre Jaime. Jacinto ha perso la testa per Carmen ma, nonostante segua i consigli di Servante, non riuscirà a conquistarla. A quel punto, Fabiana vedendolo in difficoltà, deciderà di dargli una mano. Antoñito avrà uno scontro molto duro con Susana a La Deliciosa e così Victor si troverà costretto a licenziarlo ancora una volta. Ursula parlerà con Fabiana e le dirà che colei che si aggira per il quartiere non è Cayetana. Intanto Blanca comincerà a credere che Olga sia viva.

Carmen uccide Merino, Samuel si scontra con Ursula

Lolita difenderà Antoñito, mentre Trini proverà a placare le critiche che tutto il quartiere rivolge al ragazzo. Samuel tornerà a casa e non appena incrocerà Ursula, avrà un aspro scontro con lei e la accuserà di aver cercato di ucciderlo negando il consenso all'operazione che gli avrebbe salvato la vita.

In seguito, il giovane Alday mostrerà freddezza nei confronti di suo fratello Diego. Celia parlerà con Simon e lo inviterà a dimenticare Elvira per il bene suo e di sua moglie Adela. Blanca si aprirà con Samuel [VIDEO] e gli racconterà quello che sa su sua sorella Olga ed il ragazzo le prometterà di fare il possibile per trovarla. Rosina confesserà a Susana di essere in attesa di un figlio, ma la sarta farà fatica a crederle. Ursula incontrerà Merino, l'uomo che ha ingaggiato affinché la protegga, e scoprirà che ha visto Olga. Samuel e Diego nonostante i loro rapporti non siano più buoni, collaborano per realizzare il gioiello disegnato da Blanca. Samuel penserà che Ursula si sia inventata tutto riguardo a Olga soltanto per spaventare Blanca e non indugerà a dirlo alla Dicenta. Tuttavia, il giovane metterà tutto l'impegno possibile per trovare la ragazza e troverà il luogo in cui si nasconde Merino. Trini e Lolita pregheranno Victor di dare un'altra possibilità ad Antoñito e riusciranno a convincerlo. Blanca metterà al corrente anche Diego dell'esistenza di una sorella gemella. Blanca e Diego andranno a casa di Merino, ma una volta giunto lì, lo troveranno morto. In quegli stessi attimi, Carmen giungerà nel quartiere con le mani insanguinate. In seguito, la domestica verrà assalita dai sensi di colpa per aver aiutato Ursula a liberarsi di Merino, ma purtroppo dovrà rendersi conto che non può fare altra cosa se non obbedire agli ordini della sua signora.

Olga giunge ad Acacias e accoltella Ursula

Samuel disapproverà il comportamento di Simon e non esiterà a fargli una ramanzina svelandogli che Adela sa delle sue ripetute infedeltà con Elvira [VIDEO] e che soffre in silenzio. Diego deciderà di andare con Blanca al Bosco delle Dame, il luogo in cui la perfida Ursula, ha lasciato sola Olga quando era una bambina. Samuel, però, tornerà a casa con un certificato che attesta che la giovane sarebbe morta all'eta di sedici anni. Ramon darà la sua benedizione alla relazione tra Antonito e Lolita dicendo al figlio che non sarà certo lui che ha lottato tanto per stare con la sua Trini, a privarlo di un amore così sincero. In seguito, Lolita aiuterà il suo ragazzo a diventare un bravo cameriere. Susana che inizialmente non aveva creduto a Rosina, le dirà che è giunto il momento di rendere partecipi i vicini della sua gravidanza. Jacinto sconfortato per non essere riuscito a conquistare Carmen, ritornerà al paese. Simon dopo il rimprovero di Samuel, non si presenterà all'appuntamento con Elvira e consumerà il suo matrimonio con Adela. Olga giungerà in calle Acacias e pianterà un coltello nel ventre a Ursula. La Dicenta si salverà grazie al tempestivo intervento di Blanca e Liberto mentre Olga scapperà non appena incontrerà sua sorella. Lolita, nonostante il benestare di Ramon, pregherà Antoñito di non rivelare che stanno insieme. Rosina organizzerà una piccola festa in casa sua per rivelare ai vicini di essere incinta. Elvira non si darà pace per essere stata piantata in asso da Simon.