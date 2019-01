Annuncio

A Uomini e donne il cerchio si stringe e per i tronisti in carica è giunto il momento della tanto attesa scelta finale, la quale dovrebbe avvenire al più presto. La prima a congedarsi dal pubblico sarà la bella Teresa Langella che, proprio nel corso dell'ultima registrazione del programma di Canale 5, ha annunciato di essere pronta per congedarsi e, quindi, per rivelare il nome del corteggiatore con il quale intende costruire il suo futuro. I due ragazzi, giunti al rush finale, sono Antonio e Andrea, entrambi molto differenti. [VIDEO]

Anticipazioni Uomini e Donne: il bacio tra Teresa e Antonio che fa infuriare Andrea

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che, nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico, la bella Teresa Langella ha annunciato di essere pronta per la sceltache quest'anno verrà trasmessa in prime time e verrà registrata nella villa.

Anche nell'ultima puntata del Trono Classico, non sono mancati i colpi di scena. Le anticipazioni su Uomini e donne, infatti, rivelano che Teresa Langella si è sbilanciata con il corteggiatore Antonio, con il quale in questa nuova registrazione è arrivato il tanto atteso bacio che i fan si aspettavano ormai da svariate settimane.

Andrea Dal Corso minaccia di non presentarsi in villa

Il bacio tra Teresa e Antonio arriva a pochissimi giorni di distanza dalla scelta che, come vi dicevamo, avverrà in una modalità diversa. La tronista, infatti, in villa con i suoi due corteggiatori, ma anche con i loro rispettivi familiari. Dovrà fare, quindi, la sua dichiarazione d'amore in presenza di un bel po' di persone. L'evento sarà organizzato e gestito nei minimi dettagli da Valeria Marini, ma nelle puntate speciali di Uomini e Donne in prime time dovrebbero arrivare anche Giulia De Lellis e Gemma Galgani, entrambe amatissime dal pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Tornando a Teresa, inoltre, vi anticipiamo che il bacio con Antonio [VIDEO] ha scatenato l'ira funesta di Andrea Dal Corso: quest'ultimo, infatti, non ha gradito minimamente la scena.

Nel momento in cui ha appreso la notizia della scelta imminente, infatti, ha dichiarato che non si sarebbe presentato in villa. Un duro colpo di scena per Teresa, che questa volta sembra aver messo davvero alle strette il corteggiatore Andrea. Stavolta potrebbe essere davvero il suo addio finale alla tronista napoletana. Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.