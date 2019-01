Annuncio

Giordana Angi attualmente è un’allieva in gara nel talent di Amici 18, in qualità di cantante alla ricerca di un posto per il serale. La ragazza, nonostante i numerosi problemi legati al suo passato piuttosto burrascoso, spesso parla di se stessa anche attraverso le sue esibizioni.

Giordana di Amici dopo un lungo periodo conflittuale, oggi non ha più paura di fare coming out. L'allieva di Amici ha confessato di recente che per lei in passato è stato molto difficile accettarsi.

Il suo orientamento sessuale la porta ad amare le donne. In precedenza tutto questo la mandava in crisi, [VIDEO] oggi invece riesce ad affrontare tutto con molta più serenità tanto da riuscirne a parlare senza problemi.

"Io ho sfondato un muro. L'amore non è mai un problema, la guerra lo è. Parlarne con leggerezza significa abbattere una barriera, prima con me stessa e poi con il mondo".

Dopo le insidie del passato oggi Giordana è riuscita a trovare la felicità e con molta serenità si appresta a dare il massimo all'interno della scuola di Amici. Come molti allievi gode di momenti alti e bassi, così come quando ha svelato dei dettagli più precisi in merito al rapporto con il padre. Intanto, la ragazza per dare una svolta al nuovo anno ha deciso di cambiare look ed ha colorato i suoi capelli.

Giordana riceve un mazzo di fiori: impazza il toto nomi

Giodana Angi, dopo aver confessato di aver finalmente buttato giù un muro, ha parlato anche del difficile rapporto con suo padre. La ragazza ha sempre raccontato che suo padre non ha mai accettato il fatto che lei volesse cantare.

Attraverso un aneddoto l'allieva di Amici ha confessato [VIDEO]che solo dopo essersi esibita a Sanremo il padre le ha rivolto parola. L'ultima volta, ordine cronologico, è avvenuto dopo aver cantato una canzone di Vasco Rossi: il padre si sarebbe complimentato con la figlia.

In questi giorni a far discutere è l'arrivo di un mazzo di fiori all'indirizzo di Giordana. In un primo momento è stato fatto il nome della ballerina Elena D'Amario, ma poi l'ipotesi è stata subito smentita. Il fogliettino allegato al mazzo recita così: Maschere sul tuo viso, lacrime su quel trucco lasciano solchi di verità e la paura di quello che non si sa." La stessa cantante si è interrogata sul mittente del messaggio, escludendo la ballerina nonostante sia molto attratta da lei. A questo punto il mistero sul mittente del mazzo di fiori, ma soprattutto sul bigliettino, rimane ancora.