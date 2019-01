Annuncio

Il nuovo anno per due ex protagonisti di Uomini e donne non è iniziato nel migliore dei modi. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno vivendo un momento di crisi.

Attraverso un post inaspettato pubblicato su Instagram [VIDEO], l'ex tronista del dating condotto da Maria De Filippi, ha informato i suoi follower di aver avuto più di una discussione con il suo fidanzato. "Questa settimana io e Gio abbiamo avuto delle discussioni [VIDEO] e litigato su più di una cosa. Questo però non significa che non siamo più una coppia, è normale che dei ragazzi di vent'anni a volte discutano." La ragazza comunque nel messaggio inviato ai suoi fan, ha voluto rassicurare tutti tanto che la stessa Nilufar ha precisato di aver agito in questo modo per non scatenare il panico.

Secondo la Addati quando si vengono a creare determinate situazioni, poi la gente inventa o magari si fa dei film inutile. Alla base dei litigi tra Giodano e Nilufar non si sa di preciso cosa ci sia, anche perché la stessa ex tronista ha confessato che certe cose non devono uscire al di fuori della coppia.

Nilufar e Giordano: storia in salita

Dopo il caso scoppiato di Sara Affi Fella anche Nilufar Addati aveva avuto dei problemi. La ragazza surante il trono è stata accusata da un suo corteggiatore di averlo frequentato al di fuori. Nonostante un momento di imbarazzo da parte della tronista e la rabbia di Giordano Mazzocchi suo attuale fidanzati, i due sono usciti insieme dal programma [VIDEO]. In un primo momento Nilufar ha fatto davvero di tutto per riconquistare il suo corteggiatore. Dopo l'inizio in salita da parte dei due ragazzi, le cose sono andate per il meglio. Addirittura i due ragazzi avevano scelto di mettersi di nuovo in gioco a Temptation Island per verificare la veridicità del loro amore. Dopo aver superato il test, Giordano e Nilufar sembrano essere davvero ad un passo dalla convivenza.

Aria di convivenza per la coppia Addati-Mazzocchi

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sembrano essere ad un passo dalla convivenza. Nonostante al momento non sia arrivata nessuna conferma da parte dei due diretti interessati, ad insospettire i fan ci ha pensato l'ex tronista. A quanto pare sembra che Nilufar stia cercando una casa. L'ex protagonista di Uomini e Donne prima di iniziare il trasloco dovrà comunque sottoporsi ad un breve intervento chirurgico, per rimuovere le tonsille. Non resta dunque che augurarci, che il momento di crisi tra i due termini a breve.