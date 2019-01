Annuncio

Nella giornata di ieri 9 gennaio alle ore 9 circa, Francesco Chiofalo è stato sottoposto a una lunga operazione chirurgica al cervello. A far discutere in queste ore è stato un commento di Selvaggia Roma con la quale il ventinovenne aveva partecipato a Temptation Island.

Dopo l'annuncio del personal trainer in merito al dramma che stava vivendo, moltissimi utenti si sono riversati sul profilo Instagram della sua ex fidanzata accusandola di menefreghismo.

In quel caso la donna in un primo momento aveva scelto la via del silenzio, ma poi ha deciso di replicare. Selvaggia aveva confessato che secondo lei questi argomenti sono abbastanza delicati per essere raccontati su un social network.

In seguito all'operazione a cui è stato sottoposto 'Lenticchio', l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita nuovamente sotto i riflettori.

Selvaggia contro il suo ex fidanzato

Selvaggia Roma è stata attaccata di non aver speso neanche una parola di conforto nei confronti del suo ex fidanzato. A questo punto stanca di subire delle accuse ingiuste, ha deciso di rispondere a tutti. "Ho avuto dei morti in famiglia a causa di un tumore maligno. Non parlo di una persona che non fa altro che giocare su una questione del genere. Un angioma benigno non porta alla morte. E' una cosa davvero schifosa fare delle storie social, marciando su un tema così. Francesco non ha rispetto per tutte quelle persone che davvero hanno un tumore e non sanno se vivranno oppure no". Lo sfogo della ragazza pubblicato attraverso un commento, è stato poi rimosso immediatamente per evitare altre polemiche.

Ma la stoccata nei confronti di Chiofalo [VIDEO], non è passata di certo inosservata agli occhi dei tanti fan del ragazzo.

Francesco Chiofalo: operazione riuscita

Francesco Chiofalo il giorno prima di entrare in sala operatoria aveva mostrato ai suoi fan di avere molta paura. Il solo pensiero che dopo l'operazione poteva subire dei gravissimi danni cerebrali, lo terrorizzava. Nella giornata di ieri, dopo oltre 9 ore circa d'intervento l'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo di Roma ha fatto sapere ai microfoni di Fanpage che l'intervento era riuscito. [VIDEO] Il 'Lenticchio' di Temptation Island è stato operato per la rimozione di un tumore benigno. Tuttavia l'operazione aveva i suoi rischi, in quanto è durata moltissime ore. Ad attendere l'uscita di Francesco ma soprattutto l'esito dell'intervento c'erano la mamma, gli amici più stretti, alcuni fan e la nuova fidanzata di Chiofalo.