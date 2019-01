Annuncio

Intervistato in esclusiva a Tv Talk, Morgan è tornato a parlare del programma che un paio d'anni fa l'ha visto prima protagonista e escluso dal cast a furor di popolo: Amici di Maria De Filippi. Il cantautore ha commentato a suo modo la notizia sull'occupazione che hanno fatto i ragazzi nei giorni scorsi per protestare per l'eliminazione di Marco Alimenti dalla scuola [VIDEO]; Marco Castoldi ha ironicamente puntato il dito contro chi lavora dietro le quinte del talent show, definendo quello che è successo come una "sceneggiatura scritta da qualcuno".

Morgan di nuovo contro Amici su Rai 3

Mentre su Canale 5 andava in onda lo speciale del sabato di Amici [VIDEO], su Rai 3 un ex protagonista del talent commentava in modo un po' particolare quello che è accaduto in questi giorni nella scuola.

Stiamo parlando di Morgan che, ospite di Tv Talk, ha usato una sottile ironia per esprimere un'opinione sulla protesta che hanno fatto i ragazzi in seguito all'esclusione di Marco Alimenti voluta da Timor Steffens.

Al conduttore che gli chiedeva di dire cosa pensa del caos che si è scatenato nel programma di Maria De Filippi nei giorni scorsi, Marco Castoldi ha risposto: "Hanno bruciato la scuola? Ah no, l'hanno occupata. Non lo sapevo". Inizialmente il cantautore ha cercato di restare sul vago, ma poi ha lanciato una frecciatina non da poco a chi lavora dietro le quinte del format Mediaset quando ha aggiunto: "Non l'ho scritta io questa sceneggiatura, ma qualcun'altro. Bisogna vedere se è bravo".

Morgan, dunque, ha fatto capire di non credere affatto che l'occupazione che c'è stata possa essere un'idea dei ragazzi; secondo lui, sarebbero stati gli autori ad inscenare questo siparietto per catturare l'attenzione dei media ed aumentare gli ascolti sia del daytime che della puntata del sabato su Canale 5.

Il pensiero che l'artista ha espresso tra le righe, è lo stesso che molti telespettatori hanno manifestato di recente sui social network dopo aver visto le immagini della protesta; secondo tanti, infatti, questo increscioso episodio sarebbe stato studiato a tavolino dagli autori di Amici per creare curiosità nel pubblico.

Morgan e Amici: 'amore e odio' nell'edizione di due anni fa

La frecciatina che Morgan ha lanciato ad Amici e a chi lavora dietro le quinte durante la sua ospitata a Tv Talk, altro non è che il risultato di un rapporto finito male tra il cantante e il talent di Maria De Filippi. Risale a due anni fa, infatti, la scelta della conduttrice di arruolare Marco Castoldi come coach di una squadre del serale del suo programma (i "Bianchi"), in contrapposizione alla veterana Elisa per l'altro team (i "Blu").

A circa un mese dall'inizio della sua avventura nei panni di direttore artistico, l'ex di Asia Argento è stato rimosso dall'incarico: la padrona di casa, in seguito alla pressante richiesta dei talenti e all'insofferenza del pubblico, decise di allontanare Morgan e mettere al suo posto Emma Marrone.

In quel periodo ci fu un duro e lungo botta e risposta tra la produzione di Amici e Morgan, il quale minacciava di agire per vie legali contro la trasmissione che l'aveva secondo lui licenziato ingiustamente. A distanza di un paio d'anni da questi fatti, sembra che il cantautore nutra ancora un forte risentimento nei confronti del talent show e di chi ci lavora dietro le quinte.