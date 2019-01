Annuncio

Lo speciale di Amici 18 che andrà in onda sabato 26 gennaio, è stato registrato con due giorni d'anticipo, perciò sono già disponibili sul web le anticipazioni di quello che è accaduto in studio. Il "Vicolo delle News", per esempio, fa sapere che la protesta che hanno messo su i ragazzi [VIDEO] in seguito all'eliminazione di Marco Alimenti, ha dato i suoi frutti: il ballerino affronterà una sfida la prossima settimana per provare a rientrare nella scuola. Il latinista Gianmarco, invece, ha perso il confronto con un collega ed ha dovuto lasciare il talent show.

Marco Alimenti potrebbe rientrare ad Amici con una sfida

L'occupazione che hanno fatto i ragazzi di Amici questa settimana [VIDEO], pare aver dato i suoi frutti: durante la registrazione della puntata che sarà trasmessa tra due giorni su Canale 5, il già eliminato Marco Alimenti ha avuto un'altra possibilità.

Sul blog "Vicolo delle News", dunque, in questi minuti si legge che gli allievi della scuola (fatta eccezione per Tish e Rafael che hanno abbandonato la protesta) hanno ribadito il loro slogan "Fammi studiare" davanti a tutta la commissione e, dopo un lungo dibattito, sono riusciti ad ottenere qualcosa di molto importante per il loro compagno d'avventura.

Il professor Timor Steffens ha accettato di mandare in sfida il ballerino che aveva escluso una settimana fa, permettendogli di giocarsi il posto nella scuola con un altro talento esterno.

Se il confronto tra Marco e un altro ballerino avverrà tra 7 giorni, quello di Gianmarco è andato in scena nello speciale che c'è stato oggi a Cinecittà: purtroppo il latinista ha perso la sfida ed ha dovuto lasciare il programma definitivamente.

L'insegnante di hip-hop che ha scatenato la furente reazione dell'intera classe, inoltre, ha fatto dei casting nei giorni scorsi per scegliere un allievo che possa rappresentare il suo stile al meglio: una ragazza di nome Valentina è entrata a far parte del cast senza passare per il giudizio della commissione.

Rudy Zerbi manda in sfida tutti i ragazzi della scuola

Oltre alla possibile riammissione di Marco Alimenti nella scuola, un altro colpo di scena che c'è stato nella puntata di Amici registrata poche ore fa riguarda tutti i talenti di questa edizione: al termine della consueta sfida a squadre, infatti un professore ha fatto un'interessante proposta ai "ribelli" allievi.

Rudy Zerbi, infatti, si dice che abbia provocato i cantanti e i ballerini chiedendo loro di mettersi tutti alla prova: nonostante il team "Sparta" abbia avuto la meglio in entrambe le manche, l'insegnante ha chiesto che tutti i componenti della classe si proponessero per una sfida.

I talenti hanno accettato, perciò saranno tantissimi i confronti ai quali assisteremo nei prossimi giorni. Nello speciale di sabato 26 gennaio, infatti, c'è stato il tempo di vedere le vittorie di Tish, Miguel e Alvis: tutti gli altri si confronteranno con i rispettivi sfidanti durante la settimana.