Torna l'appuntamento dedicato alle novità su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, autrice anche di Una Vita. Le anticipazioni iberiche di fine gennaio-inizio febbraio, svelano che Carmelo scoprirà che Adela ha poche chance di sopravvivere. I Molero, nel frattempo, aggrediranno Julieta, mentre a Puente Viejo arriverà un certo Faustino.

Anticipazioni, Il Segreto: grave malore per Adela

Alvaro comunicherà ad Elsa che dovrà assentarsi per qualche tempo, in quanto deve incontrarsi con degli strozzini.

Alla Casona, Fernando si dimostrerà geloso della decisione di Roberto di rimandare la partenza.

Dagli spoiler de Il Segreto, si evince che Carmelo e Severo porteranno buone notizie a Saul e Julieta, visto che gli operai hanno deciso di alzare bandiera bianca.

La maestra, nel frattempo, cadrà a terra svenuta per colpa della scheggia, ancora piantata nella testa. Per questo motivo i medici comunicheranno a Carmelo che la moglie potrebbe esalare l'ultimo respiro, tanto che saranno fondamentali i prossimi due giorni. La Laguna, intanto, si recherà all'emporio dove rimprovererà la madre di Hipolito di avere parlato male del dottor Alvaro. Infine i Molero incontreranno Julieta nel bosco [VIDEO], intenta a raccogliere dei frutti di bosco per fare un dolce alla sfortunata Adela.

Il Segreto trame iberiche: l'arrivo di Faustino a Puente Viejo

Le trame de Il Segreto in onda in Spagna ad inizio febbraio, rivelano che le intenzioni di Eustaquio e di Lamberto si riveleranno terribili, in quanto porteranno la Uriarte in un capanno dove abuseranno del suo corpo.

Saul si recherà nel bosco alla ricerca della consorte, dopo essere stato avvisato da Consuelo. Qui l'Ortega ritroverà il cestino abbandonato trai rovi, tanto da capire che sua moglie è in pericolo. [VIDEO]

Don Berengario e Carmelo, [VIDEO] invece, incontreranno i Molero, che si vanteranno di aver violentato Julieta. A questo punto, il sindaco accecato dalla rabbia ucciderà Eustaquio, tanto da innescare la follia del figlio. Proprio quest'ultimo sarà eliminato da Don Berengario. Dopodiché Leal convincerà il prete ad occultare i cadaveri dei due delinquenti in una buca profondissima. Julieta distrutta, nel fisico e nella mente, convincerà i due uomini a non dire niente a Saul, in quanto teme che possa compiere un atto inconsulto. Nel borgo, intanto, arriverà un certo Faustino, un giovane che dimostrerà di avere un legame con la simpatica Fè. Ma ecco che la Perez apparirà intimorita dalla presenza del presunto venditore di vini, tanto da trovare rifugio in casa di Saul.