La scelta di Andrea Cerioli a Uomini e donne ha lasciato tutti senza parole: non solo il pubblico non si aspettava che il bolognese si fidanzasse prima delle puntate serali, anche gli opinionisti hanno espresso parecchie perplessità sulla sua improvvisa mossa. Le anticipazioni della registrazione del Trono Classico avvenuta il 12 gennaio, fanno sapere che è stato soprattutto Gianni Sperti a mettere in dubbio la sincerità del tronista e di Arianna Cirrincione: secondo il pugliese, infatti, i due potrebbero essersi messi d'accordo lontano da occhi indiscreti.

Gianni 'rovina' la scelta di Cerioli a Uomini e Donne

Un giorno che doveva essere indimenticabile per Andrea Cerioli, si è trasformato quasi in un incubo: durante la registrazione della sua scelta a Uomini e Donne [VIDEO], infatti, il giovane è stato pesantemente preso di mira dagli opinionisti per la sua decisione di lasciare il programma prima del previsto.

Le anticipazioni della puntata che vedremo su Canale 5 tra qualche settimana, fanno sapere che è stato soprattutto Gianni Sperti ad attaccare il tronista e la sua corteggiatrice preferita: secondo l'ex ballerino, i due non sono stati sinceri sin dall'inizio del loro percorso davanti alle telecamere.

La teoria che il pugliese ha espresso in modo piuttosto veemente è che i due ragazzi si sarebbero messi d'accordo fuori dagli studi Tv per arrivare ad una scelta inaspettata e far sì che tutti i media parlino di loro.

Il bolognese ha provato a spiegare che la sua fretta di scegliere deriva da una consapevolezza che ha acquisito soprattutto nel corso dell'ultima esterna che ha fatto con Arianna: Andrea, infatti, ha detto che è convinto di provare un forte sentimento per la Cirrincione e quindi è inutile portare avanti il suo trono se sa già che nel suo cuore è entrata una sola delle sue spasimanti.

A far storcere il naso al collega di Tina Cipollari, è stata anche la mancata reazione della "prescelta" quando Maria De Filippi ha comunicato a lei e Federica che Cerioli stava per lasciare U&D con una di loro. Se la Spano si è mostrata molto agitata dopo la notizia, Arianna era tranquilla e rilassata, e questo è bastato a Sperti per accusare lei e Andrea di essere d'accordo.

La ragazza ha spiegato che la sua serenità deriva dalla convinzione di essere la scelta dopo l'ultimo appuntamento che ha avuto con il tronista davanti alle telecamere: la corteggiatrice, infatti, ha detto che l'esterna con il bolognese è stata talmente bella ed importante che era impossibile che andasse a finire in un altro modo.

Andrea e Arianna: una nuova coppia tra le polemiche

Le parole poco carine che Gianni ha detto nei suoi confronti, pare abbiano turbato parecchio Andrea Cerioli: prima di scegliere Arianna [VIDEO], infatti, il ragazzo è stato spronato da Maria De Filippi a replicare all'opinionista e a difendere la sua decisione.

Scuro in volto e palesemente amareggiato per l'accusa che gli era stata lanciata pochi minuti prima, il tronista ha comunque portato a termine la sua avventura a Uomini e Donne come ha voluto lui: il bolognese ha scelto la Cirrincione ed ha ricevuto da lei un bel "sì".

Andrea e Arianna, dunque, sono una nuova coppia ma, a meno di 24 ore dal loro fidanzamento, i due sono finiti al centro del Gossip per l'accordo che avrebbero fatto lontano da occhi indiscreti. Riusciranno i piccioncini a dimostrare che le accuse che ha lanciato Sperti sono infondate e che il loro sentimento è reale e sincero?