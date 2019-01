Annuncio

Ieri sera è tornato in onda su Canale 5 l'appuntamento con C'è posta per te, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che anche quest'anno proverà a dare aiuto a persone che intendono riallacciare i rapporti con i loro cari. La prima storia raccontata in studio, che ha fatto molto discutere, è stata quella della giovane Sara, la quale ha chiesto aiuto alla conduttrice per riallacciare i rapporti con suo padre, che ha invece deciso di chiuderli con lei, senza un vero e proprio motivo.

La reazione dell'uomo, però, ha fatto andare su tutte le furie anche la De Filippi, che ha perso le staffe in studio. [VIDEO]

Tito rifiuta la figlia e la mamma: la De Filippi furiosa

Nel dettaglio, Tito ha scelto di chiudere i rapporti con sua figlia Sara, ma anche con sua mamma Maria, in quanto sostiene che entrambe non abbiano accolto nel migliore dei modi la sua seconda moglie, presente in studio con lui nel momento del racconto.

Sara ha cercato in tutti i modi di riallacciare i rapporti con suo padre, facendogli capire di voler mettere una pietra sopra al passato e di voler ricominciare da zero per cercare di ricostruire nuovamente un buon rapporto tra padre e figlia, ma per Tito non c'è stato alcun segnale di cambiamento.

Tito, pur riconoscendo il fatto che in fin dei conti sua figlia non ha fatto nulla di male nei suoi confronti, ha aggiunto che in questo momento ha raggiunto l'armonia con la nuova compagna e non intendeva stravolgere nuovamente la sua vita per fare spazio a sua figlia, ma anche a sua mamma, [VIDEO] che ormai aveva raggiunto una certa età.

Immediata la reazione di nonna Maria la quale, senza pensarci su due volte, si è scagliata contro suo figlio. ''Tu fai schifo'', ha gridato la signora nello studio di Canale 5.

Anche la De Filippi non è rimasta in silenzio e, di fronte a tale strafottenza di Tito nei confronti di sua figlia, ha chiesto incredula come facesse a dormire tranquillo la notte. ''Come fai ad essere tranquillo, sapendo di avere una mamma di 88 anni e una figlia giovane che non vuoi vedere?'', ha chiesto la conduttrice tra gli applausi del pubblico.

Boom di ascolti per il ritorno di C'è posta per te

Intanto, anche ieri sera la De Filippi ha confermato la sua leadership indiscussa sul pubblico del sabato sera televisivo. La prima puntata di C'è posta per te 2019 è stata un grandissimo successo e ha attirato l'attenzione di quasi sei milioni di fedelissimi spettatori, arrivando a sfiorare la soglia del 30% di share, con picchi di quasi sette milioni di spettatori nel corso della messa in onda tra prima e seconda serata su Canale 5.