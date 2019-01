Annuncio

Andrea Cerioli ha spiazzato tutti: durante la registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio il bel bolognese ha fatto la sua scelta. A differenza di quello che si pensava, il tronista non si fidanzerà nel corso di una delle puntate in prima serata del dating-show: le anticipazioni che la redattrice Raffaella Mennoia [VIDEO] ha dato su Instagram fanno sapere che il ragazzo ha comunicato la sua decisione finale in studio, coronando il suo sogno d'amore con una tra Arianna e Federica, anche se il nome della 'prescelta' non è stato comunicato dalla stessa Mennoia.

Cerioli sceglie prima del tempo: Raffaella Mennoia pubblica un video su Instagram

La scorsa settimana Lorenzo Riccardi ha finto di scegliere [VIDEO], facendo arrabbiare parecchio sia Claudia che Giulia.

Oggi, durante la registrazione del Trono Classico del 12 gennaio, un altro protagonista ha preso la sua decisione finale, ma stavolta per davvero.

Ad anticipare che la puntata odierna di Uomini e Donne sarebbe stata contrassegnata da una scelta, era stata Raffaella Mennoia alcune ore fa: sul profilo Instagram della redattrice, infatti, era apparso un messaggio che lasciava intendere che uno dei 5 tronisti questa volta avrebbe scelto seriamente.

Mentre a Cinecittà è ancora in corso la registrazione, sui social network è stato caricato un video che conferma il lieto fine appena avvenuto per uno dei ragazzi seduti sulla poltrona rossa. È stata sempre la "spalla" di Maria De Filippi a rendere pubbliche le immagini della cascata di petali rossi che c'era in quel momento in studio, allegando al tutto una didascalia piuttosto eloquente.

"Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro. Il senso di questo programma è quello di trovare un'alchimia o l'amore... ed io sono felice per voi"- questa la prima parte del messaggio che la Mennoia ha postato sul suo account a pochi minuti dalla formazione di una nuova coppia a U&D.

A far capire che è Andrea Cerioli il tronista che si è fidanzato in anticipo rispetto al previsto, è stato sia il tag che Raffaella ha messo su Instagram ("Stavolta non ti blocco. P.s. Avevo ragione") al profilo del bel bolognese, che lo screenshot che "Il Vicolo delle News" è riuscito a fare ad uno degli schermi che compaiono nel video della redattrice (Si legge chiaramente "Oggi Andrea farà la sua scelta").

Federica o Arianna? Chi ha scelto Andrea Cerioli?

L'unica notizia certa che abbiamo fino ad ora, è che è Andrea Cerioli il protagonista del Trono Classico che ha deciso di scegliere prima della scadenza che gli era stata "imposta" dalla redazione: fine febbraio 2019. Un mese in anticipo rispetto alla messa in onda del suo fidanzamento in prima serata, dunque, il bolognese ha comunicato a tutti la sua preferenza tra Arianna e Federica.

Nel momento in cui scriviamo - le 18:00 del 12 gennaio - non è ancora trapelata l'indiscrezione ufficiale su chi sia la corteggiatrice che ha scelto Cerioli: finché non terminerà la registrazione a Cinecittà, infatti, non si saprà il nome di colei che ha detto "sì" ad Andrea sotto ad una cascata di petali rossi.