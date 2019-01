Annuncio

Domenica 13 gennaio comincia una nuova settimana in compagnia della longeva soap opera americana Beautiful [VIDEO], che regala nuovi colpi di scena a milioni di telespettatori italiani. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Ridge che si trova alle prese con le accuse di tentato omicidio nei confronti di Bill. Liam, dal canto suo, deve fare i conti con i propri dubbi, in quanto crede di essere stato lui ad aver aggredito il padre e vuole trovare il modo per scagionare il Forrester.

Il figlio di Bill può godere dell'appoggio di Hope, la sua vecchia fiamma che non ha mai smesso di amare il giovane Spencer, sebbene cerchi di nascondere questo segreto. La Logan ha aumentato le incertezze dell'uomo intorno alla relazione con Steffy che ha tradito Liam con Bill (Don Diamont).

Brooke, invece, soffre per le disgrazie del marito che si trova in carcere, ma la donna è sicura dell'innocenza dell'uomo. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino a sabato 19 gennaio fanno notare che Brooke decide di incontrare Sanchez chiedendo al detective la possibilità di vedere nuovamente Bill.

Il detective Sanchez sottopone Bill a un nuovo interrogatorio

La moglie di Ridge spiega a Sanchez che Bill non può essere sicuro della persona che lo ha colpito alle spalle e vuole che il poliziotto interroghi una seconda volta il padre di Liam. Hope, invece, è chiamata a placare una lite tra Bill e Liam che discutono sulla persona resasi artefice dell'attentato: il marito di Steffy, infatti, ha deciso di confessare al genitore di aver tentato di ucciderlo. Liam dopo aver avuto un incidente, a seguito di una caduta, inizia a fare i conti con delle visioni, mentre Hope interviene nella lite tra padre e figlio e dice a Bill di essere colpevole di tutto.

Ridge torna a essere un uomo libero: viene organizzata una festa alla Forrester Creation

Il detective Sanchez si reca in ospedale per avere un incontro con Bill e l'editore cambia la sua versione dei fatti dicendo di non essere sicuro di aver visto Ridge. Dopo questo cambio di versione riferito dal magnate, il detective comunica la riapertura del caso e spiega che Ridge può tornare a essere un uomo libero rendendo felici i suoi familiari. Alla Forrester Creation viene organizzata una grande festa [VIDEO] per onorare il ritorno dello stimato stilista e successivamente viene data la notizia a Steffy e Brooke; infine, Liam ringrazia il padre per non aver parlato a Sanchez (Jeremy Valdez) della sua confessione.