Iniziano ad essere quasi all'ordine del giorno le dimostrazioni d'affetto che Andreas Muller fa a Veronica Peparini sui social network. Dopo un periodo di silenzio e riservatezza sul gossip che li voleva in coppia, la maestra e l'allievo di Amici sembra abbiano deciso [VIDEO] di uscire allo scoperto anche pubblicamente; su Instagram, infatti, cominciano ad essere un bel po' i video e le foto che entrambi postano in cui sono vicini e molto complici. Fabrizio Prolli, ex marito della professoressa di danza, si vocifera che stia lanciando varie frecciatine velenose ai piccioncini; il vincitore del talent show, però, gli avrebbe risposto per le rime in una recente "Stories".

Andreas e Veronica: primi selfie di coppia sui social network

Veronica Peparini e Andreas Muller sembrano non nascondersi più: negli ultimi giorni, infatti, sono tante le foto che entrambi i protagonisti di Amici [VIDEO] stanno pubblicando sul web nelle quali sono insieme.

Anche se manca la conferma ufficiale, pare piuttosto scontato che i due ballerini siano una coppia e non facciano più nulla per tenerlo per sé; il ragazzo, in particolare, di recente ha condiviso molti momenti della sua vita con la compagna sui social network.

"Mossi e forti", è questa la didascalia che il vincitore del talent show ha scritto per commentare un'immagine che lo vede abbracciato all'insegnante di danza durante una cena. Le voci sull'amore che sarebbe nato tra la maestra e il suo allievo preferito si rincorrono da mesi, ma mai nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il tutto pubblicamente.

Oltre agli scatti che Muller sta postando in rete nell'ultimo periodo, a confermare l'idillio in corso con la Peparini c'è anche un cucciolo che i due hanno adottato poco tempo fa, che è entrato a far parte della quotidianità di Veronica e Andreas.

Botta e risposta tra Andreas e Fabrizio Prolli? L'indiscrezione

Il blog "Isa&Chia" segnala che, in seguito alle ultime foto che Andreas ha pubblicato con Veronica, una persona che loro conoscono molto bene non avrebbe perso l'occasione per punzecchiarli; stiamo parlando di Fabrizio Prolli, l'ex marito dell'insegnante di Amici di Maria De Filippi. "Dimostrare a tutti i costi" è questa la frecciatina che si dice che l'uomo abbia lanciato a Muller e alla Peparini poche ore dopo aver visto sul web i primi selfie della coppia.

A catturare l'attenzione degli appassionati di gossip, però, è stata soprattutto la risposta che il ballerino avrebbe dato al padre dei figli della sua nuova compagna; "Anche di più, non ti preoccupare", ha scritto il giovane in una recente "Stories" che è apparsa sul suo profilo Instagram.