Taylor Mega si trova attualmente sull'Isola dei Famosi 2019 [VIDEO], ma di lei si parla parecchio anche in Italia. Tramite Instagram, dove è seguita da più di un milione di follower, la bionda riferisce sempre di essere a capo dell'industria. In molti quindi, dopo averla scoperta nel ruolo di isolana in Honduras, si sono domandati cosa significasse di preciso. Quale sarebbe l'industria diretta dalla fidanzata di Tony Effe? Proprio come è accaduto con la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona, che ha creato con questo nome un proprio marchio che distribuisce profumi e creme, anche la Mega ha seguito l'esempio.

Taylor Mega è un’industria: i dettagli sul nome

Ed infatti, il nome Taylor Mega è semplicemente un marchio fondato dalla giovane influencer. L'impresa che è possibile visionare sul sito dell'Elenco Imprese Italiane, ha un suo indirizzo fisico, la partita iva e il codice ateco.

L’azienda nello specifico si occupa di campagne di marketing, servizi pubblicitari e promozione di prodotti. Poco prima di partire per l'Isola dei Famosi infatti, proprio qualche giornalista online aveva 'quasi' scoperto il vero nome di Taylor Mega. Questo dettaglio però, aveva fatto arrabbiare non poco l'influencer anche perché, era uscito fuori Elisa Todesco invece di Elisia. Ed infatti, questo particolare era stato messo in evidenza proprio dalla diretta interessata.

Taylor Mega infatti, aveva precisato su Instagram di non chiamarsi 'Elisa'. Poi aveva anche specificato che dietro la scelta del suo nome d'arte si nascondeva un preciso motivo: 'e non è perché mi vergogno del mio vero nome perché è un nome bellissimo, anche più bello di questo, ma non è questo il momento né il modo giusto per dirvelo'.

Isola dei Famosi 2019, Taylor contro Marina?

Nel corso del primo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2019, Taylor Mega si è anche resa protagonista assoluta [VIDEO] di una potenziale presa in giro. Ed infatti, prima di partire per l’Honduras, la ragazza aveva assicurato sui social di rimanerci per tre settimane, facendo presagire ad una possibile mossa strategica solo per farsi pubblicità. Per questo motivo, dopo aver conquistato la fascia da leader, Marina La Rosa ha deciso di nominarla.

Arrivata nella spiaggia del reality, la Mega parlando con la galeotta Giorgia, si è sfogata proprio parlando dell’ex ‘gattamorta’ del Grande Fratello. Dopo la nomination Taylor aveva fatto intendere di averla presa bene, tanto da concludere: ‘Essere nominata da una che tutti odiano mi sta bene’. Le due dovranno convivere a stretto contatto sull’isola dei pirati per una settimana intera: come andrà la loro permanenza?