C'è Posta per Te è una trasmissione che va in onda su Canale 5, ormai da moltissimi anni, dove le persone che non si vedono da tempo cercano di riconciliarsi, ma non solo. Gerry Scotti è stato ospitato nel programma come sorpresa e regalo per il padre di un giovane (Michele) che da anni lotta contro una malattia degenerativa: l'artrite reumatoide.

Gerry Scotti si commuove ripensando al padre

Il padre di questo ragazzo ha da sempre considerato il conduttore di Chi vuol essere milionario una persona molto onesta e corretta.

Scotti, ascoltando le parole del giovane in cui parlava dell'amore per il padre, si è più volte commosso. A un certo momento della trasmissione, però, anche Gerry ha voluto raccontare la sua di esperienza, lasciandosi andare a dei racconti della sua infanzia collegati con il padre.

Il conduttore ha chiamato "sfortunati" coloro che non dedicano tempo ai propri figli, magari perché troppo interessati alla carriera, ai soldi o a dei passatempi costosi. Gerry è cresciuto in una famiglia modesta e lavoratrice, la madre era casalinga e il padre faceva l'operaio al Corriere della Sera. Il papà di Gerry lavorava solo di notte, dunque gli orari non combaciavano con quelli del figlio (per via dello studio), e così è stato per 35 anni. Quei momenti però, quegli istanti in cui Gerry riusciva a stare con il padre li porta ancora dentro di sé. Non appena finito il racconto il famoso conduttore scoppia a piangere in un pianto liberatorio. Una sera, dunque, veramente commovente quella andata in onda sabato sera [VIDEO]. Una serata, tra l'altro, anche premiata dai numeri di ascolti che hanno portato il programma a una share del 28,64%, che in numeri significa circa 5 milioni e mezzo di telespettatori.

La trasmissione di Maria De Filippi, così, si aggiudica sia la prima che la seconda serata, ottenendo l'ascolto auditel maggiore delle 24 ore televisive.

Il complimento di Maria De Filippi

Come accennato poc'anzi la motivazione per cui Michele ha scelto Gerry Scotti come sorpresa per il padre è l'onestà e la correttezza. Prima di mostrare il video che segue l'apertura della busta, Maria De Filippi, ha voluto sottolineare che il collega veramente è ciò che sembra: "Perché lo sei veramente" ha detto la De Filippi a Gerry Scotti, sbilanciandosi nei confronti dell'amico [VIDEO], oltre che collega. Si tratta di un complimento realmente inaspettato, Maria De Filippi difatti non è solita lasciarsi andare ad apprezzamenti facili.