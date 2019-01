Advertisement

Oggi, mercoledì 9 gennaio, Anna Tatangelo compie 32 anni. In occasione di questo giorno speciale, Gigi D'Alessio ha voluto farle un omaggio bellissimo: un fascio di rose rosse con un dolcissimo bigliettino d'auguri che recita così: "Auguri amore mio". Ecco che stando a quanto riporta Il Messaggero i due potrebbero presto decidere di convolare a nozze.

Anna e Gigi, dopo la burrasca, sono tornati insieme

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono tornati insieme [VIDEO].

Dopo la fortissima bufera nella quale sono capitati l'anno scorso, i due si sono riappacificati. Ricordiamo che la loro storia d'amore dura da moltissimi anni ma, un po' più di un anno fa, i due avevano preso la drastica decisione di allontanarsi per lasciarsi un po' di tempo per riflettere.

I fan, però, non hanno mai smesso di sperare che i due potessero tornare insieme [VIDEO]e, a quanto pare, sono stati accontentati. Dopo mesi e mesi di burrasca, infatti, tra Anna e Gigi sembra essere, finalmente, ritornato il sereno: questo 2019 potrebbe, addirittura, portare nelle loro vite una piacevole novità: il matrimonio.

In effetti, i due cantanti, un po' di tempo fa, non esclusero questa ipotesi, pertanto, alla luce dei recenti avvenimenti, questa ipotesi si sta facendo sempre più strada nella mente delle persone.

Anna oggi ha compiuto 32 anni e il suo compagno le ha regalato un bellissimo mazzo di rose rosse con una fantastica dedica. Quale modo migliore di festeggiare un compleanno? La ragazza, infatti, ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha riportato le tappe più importanti di questo giorno speciale partendo dalla serata di ieri, durante la quale la Tatangelo è stata in compagnia dei suoi amici che l'hanno portata in un locale a festeggiare.

Dolce risveglio per Anna, matrimonio in arrivo?

Il risveglio di questa mattina, invece, è stato molto più dolce, dal momento che la cantante ha pubblicato il video dei fiori inviati da Gigi: "mammaia un risveglio stupendo, grazie, sono bellissimi" ha commentato. Successivamente, Anna ha voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno inondata di messaggi di auguri in occasione di questo che è stato un giorno indimenticabile.

Ad ogni modo, adesso, la cantante di Sora dovrà prepararsi per il Festival di Sanremo, al quale parteciperà con la canzone "Le nostre anime di notte": chissà che dopo i fiori di Sanremo non possano sbocciare anche i fiori d'arancio.

I fan ci sperano e i due protagonisti non sembrano voler deludere le aspettative.