Advertisement

Advertisement

Ieri, lunedì 7 gennaio, è finalmente tornato in onda Pomeriggio 5, il programma pomeridiano che tiene compagnia agli italiani. [VIDEO] Barbara D'Urso ha esordito con la presentazione di tanti ospiti molto amati, tra cui il vincitore del Grande Fratello VIP Walter Nudo. Nel corso dell'intervista, l'ex gieffino ha rivelato di essere ancora casto da più di 13 mesi. Nell'udire queste parole, la D'Urso non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lui, avanzando una proposta assolutamente inaspettata: una cena insieme per perorare la sua castità.

Walter Nudo parla della sua castità e del suo passato da spogliarellista

Barbara D'Urso è tornata più carica che mai, con la pelle decisamente più scura, data la lunga vacanza trascorsa a Cuba [VIDEO] per riposarsi un po' dopo il duro anno di lavoro.

Ha presentato i numerosi ospiti della puntata e, tra questi, quello più in vista è stato Walter Nudo. L'attore ha svelato nuovi dettagli in merito alla castità, che porta ormai avanti da più di un anno, per la precisione 13 mesi.

Advertisement

La conduttrice, allora, ha cominciato l'intervista, ripercorrendo alcune tappe della vita del protagonista. Quest'ultimo, infatti, ha detto di essersi reso protagonista di oltre 1200 spettacoli da spogliarellista. Lui stesso ha confessato di essere molto in imbarazzo a parlare di questo argomento poiché molto timido e molto diverso rispetto a tanti anni fa.

La proposta inaspettata di Barbara D'Urso

L'uomo ha rivelato di essere casto da più di un anno e la conduttrice, sbalordita come solo lei sa essere, ha ammesso di apprezzare molto questa sua caratteristica: 'Che bello incontrare un uomo che la pensa esattamente come me', ha esordito la presentatrice, poi ha continuato avanzando una proposta inaspettata.

La donna gli ha chiesto una cena fuori a lume di candela. Le motivazioni che si celano dietro questo gesto fondano le radici nel platonico innamoramento di Francesca Cipriani verso Walter Nudo. La ragazza, infatti, ha chiesto a Barbara D'Urso di intercedere al posto suo per capire effettivamente come stessero le cose.

Advertisement

Alla conduttrice, dunque, è stato affidato il compito di convincere Walter Nudo a dare una chance alla Cipriani. Ad ogni modo, Walter è sembrato molto lieto di accettare l'invito da parte della conduttrice. Che questa cena possa essere l'occasione giusta per far nascere un flirt tra Barbata D'Urso e Walter Nudo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.