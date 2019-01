Advertisement

Moltissimi colpi di scena nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne, dove, secondo le anticipazioni fornite da 'il Vicolo delle news' Armando è tornato nello studio di Maria De Filippi facendo mea culpa e chiedendo scusa per aver preso in giro la redazione e la stessa conduttrice, raccontando tutta la verità sul suo reale rapporto con Noel. Tutto ciò è avvenuto a seguito della loro espulsione dal programma dopo l'ultima registrazione del trono over di dicembre. [VIDEO]

Armando e Noel fuori da Uomini e donne, hanno preso in giro il programma?

Molti colpi di scena al trono over di Uomini e donne in questo inizio anno, dove le anticipazioni sulla registrazione avvenuta il 4 gennaio scorso ci svelano alcuni retroscena riguardanti Armando e Noel [VIDEO].

Da quanto siamo venuti a sapere, i due sono stati allontanati dalla trasmissione dopo l'ultima puntata, dato che le spiegazioni sul loro rapporto non avevano convinto né il pubblico, né la redazione di Uomini e donne e la stessa conduttrice.

Il rifiuto di entrambi di dare spiegazioni chiare su quanto stava accadendo nella loro frequentazione ha gettato dubbi sulla veridicità dei loro racconti e solo dopo l'esclusione da Uomini e donne, Armando a deciso di rivelare tutta la verità, chiamando la redazione ed inviando un filmato, mandato in onda proprio durante la registrazione del 4 gennaio 2019.

Trono over, anticipazioni: Armando chiede scusa a Maria De Filippi

Armando Incarnato rivela gli incontri segreti con Noel [VIDEO], specificando che molte volte lui è andato a Pescara da lei e viceversa lei a Napoli da lui. Una frequentazione tenuta nascosta per volere della stessa Noel, la quale, secondo il cavaliere, avrebbe un altro uomo fuori dal contesto televisivo. Le anticipazioni sulla registrazione del trono over ci svelano che, al termine del filmato, Armando ha fatto il suo ingresso in studio, chiedendo scusa a tutti ed in primis a Maria De Filippi ed alla redazione, per aver violato le regole di Uomini e donne.

Una mancanza di trasparenza che sa di presa in giro per il programma e per tutte le persone che lavorano alla realizzazione del dating-show di Canale 5.

Ora non resta che attendere le prossime registrazioni per scoprire se Maria perdonerà Armando e gli darà una seconda occasione. Sta di fatto che, dopo lo scandalo riguardante l'ex tronista Sara Affi Fella, sembra non esserci pace per Uomini e donne, nemmeno al trono over.