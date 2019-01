Advertisement

L'anno appena trascorso non è stato affatto un anno semplice per Elisa Isoardi. La donna, infatti, è stata costretta ad affrontare numerose prove, sia a livello sentimentale che professionale, come la fine della storia con Matteo Salvini, i grossi cambiamenti professionali, i duri attacchi del web e, infine, il ricordo di quando ha scoperto di avere un tumore alle corde vocali in diretta, durante una puntata di "Uno Mattina".

Anno difficile: tra la fine dell'amore con Matteo Salvini e le novità professionali

Il 2018, ad ogni modo, non è stato un anno molto positivo per la donna.

In campo sentimentale, ad esempio, le cose non sono andate per il meglio, dal momento che, quello appena trascorso, è stato l'anno che ha visto sgretolarsi la sua relazione con il vice-premier Matteo Salvini. Un amore durato tre anni che ha lasciato dietro di sé tanti ricordi e tanto affetto.

Anche in campo professionale ci sono state tante novità. La donna, infatti, è stata posta alla conduzione de "La prova del cuoco" al posto di Antonella Clerici [VIDEO] e, seppur ce la stia mettendo tutta, i risultati non sembrano essere gli stessi rispetto alla precedente conduzione.

Inoltre, la Isoardi si sta trovando ad affrontare i duri attacchi dell'opinione pubblica, come quelli degli haters che non perdono occasione per lanciarle insulti al di sotto delle foto che posta su Instagram [VIDEO], ma non è tutto.

Elisa Isoardi e il ricordo dell'intervista sulla scoperta del tumore

L'argomento più toccante emerso nel corso dell'anno precedente riguarda il ricordo di un'intervista con il settimanale "Di Più". La nuova conduttrice de "La prova del cuoco", infatti, ha rivelato di aver dovuto affrontare un problema molto grosso, scoperto in un modo assolutamente insolito.

Si trovava ospite nel programma "Uno Mattina" quando è stata data la parola ad un otorinolaringoiatra chiamato per raccontare i sintomi tipici del tumore alle corde vocali. Ebbene, nell'apprendere tali fenomeni, la Isoardi è impallidita poiché riscontrava in quelle parole molti sintomi che provava. Al termine della puntata, allora, la donna ha avvicinato il dottore e gli ha chiesto una visita. A seguito del controllo è emerso il peggio: la donna aveva un tumore alle corde vocali che andava subito rimosso. L'operazione è stata effettuata in modo impeccabile e, in seguito alle indagini, è emerso che la massa tumorale fosse benigna. Ad ogni modo, la situazione non va mai sottovalutata.

Il decorso post-operatorio, infatti, è stato lento e doloroso. La conduttrice ha confessato di non aver potuto parlare per 7 giorni, dopo i quali è iniziato un lungo processo di riabilitazione e fisioterapia, esercizi che svolge tutt'ora.