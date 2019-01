Advertisement

Lunedì 7 gennaio inizia una nuova settimana con la longeva soap opera americana 'Beautiful' [VIDEO], che mette gli spettatori di fronte a nuovi colpi di scena. La grande attenzione viene posta intorno al personaggio di Ridge che vuole dimostrare di non aver ucciso lo storico rivale Bill ma ha bisogno delle prove che possano giustificare questa teoria, poiché è stata la vittima a raccontare di essere stato colpito dal Forrester. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino a sabato 12 gennaio, rivelano che Ridge è ritenuto colpevole dal detective Sanchez mentre Steffy è rimasta delusa da Brooke.

La figlia di Ridge si è adirata con la donna in quanto ha rivelato ad Hope della proposta di matrimonio ricevuta dal padre di Liam. Ridge, nonostante continui a dichiarare di essere innocente, viene condotto in carcere mentre Hope decide di affrontare Steffy per chiarire il diverbio.

La donna porge le scuse alla figlia di Ridge confermando a Steffy di non aver intenzione di portarle via il marito. Nel frattempo Brooke si presenta da Steffy e Hope per raccontare quanto successo a Ridge condotto in carcere, ma la donna crede all'innocenza del consorte.

Carter presenta la richiesta di libertà su cauzione dopo che non sono state trovate prove concrete

La moglie del Forrester si reca in ospedale da Bill per fare in modo che lo Spencer possa raccontargli la versione dei fatti dimostrandosi sicuro della colpevolezza dello stilista. Ridge, dal canto, suo si reca alla centrale di polizia dove continua a dire di essere innocente mentre alla Forrester si discute sulle conseguenze che ci possono essere dopo le accuse nei confronti del proprietario. Carter, invece, presenta la richiesta di libertà tramite una cauzione in quanto non ci sono le prove effettive riguardo alla colpevolezza di Ridge.

Hope vuole far riconciliare Steffy e il marito Liam

Hope, invece, dopo aver tradito la fiducia di Steffy prova a trovare il modo per far riconciliare la figlia di Ridge con il marito. Liam incontra Hope e dopo aver parlato con la donna decide di recarsi a casa di Steffy ma si ferisce dopo aver sbattuto la testa contro un ramo. Il figlio di Bill (Don Diamont), però, non riesce a lasciare il passato alle spalle in quanto non dimentica la proposta fatta da Bill alla moglie di Liam (Scott Clifton). Hope non si arrende e vuole continuare la sua opera di mediazione tra i due innamorati mentre Steffy organizza una cena romantica con il marito [VIDEO].