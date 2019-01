Advertisement

Advertisement

Ritorna in prima serata su Raiuno la fiction Che Dio ci aiuti con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell'amatissima suor Angela. A partire da giovedì 10 gennaio verranno trasmesse le nuove puntate della quinta stagione, la quale si preannuncia ricca di novità e di colpi di scena per tutti gli abitanti dello storico convento dove sono ambientati gli episodi. Al fianco di Elena Sofia Ricci ritroveremo l'ex Miss Italia, Francesca Chillemi e Cristiano Caccamo ma non Diana Del Bufalo, che quest'anno non farà parte del cast della serie televisiva. [VIDEO]

Il ritorno di Che Dio ci aiuti 5: suor Angela in profonda crisi

La protagonista Elena Sofia Ricci, in una recente intervista ha ammesso che questa è la prima volta che arriva alla quinta stagione di una serie tv, perché di solito è andata via prima per noia.

E proprio per questo motivo ha chiesto agli sceneggiatori di Che Dio ci aiuti di dare uno scossone al suo personaggio e così ha anticipato che in questa quinta stagione la suora vivrà una profonda crisi che tuttavia non le farà perdere il suo essere umile e gentile con tutti.

Advertisement

''Credo che sia la stagione in cui abbiamo osato di più'', ha dichiarato l'attrice, aggiungendo poi che in questi nuovi episodi in onda da giovedì sera su Raiuno verranno trattati anche temi dolorosi come quello del femminicidio e dell'abbandono dei bambini.

Le anticipazioni riguardanti la prima puntata [VIDEO] di Che Dio ci aiuti 5 in onda il prossimo giovedì 10 gennaio su Raiuno, rivelano che si partirà subito con l'arrivo di una nuova novizia che farà il suo ingresso all'interno del convento e creerà un po' di scompiglio nel gruppo.

Il ritorno di Azzurra, Valentina sta male

Occhi puntati anche su Nico, alle prese con il difficile rapporto sentimentale che continua a vivere con Asia. I due hanno programmato un nuovo incontro, ma pochi giorni prima vedremo che Nico si scambierà un intenso bacio con una ragazza a lui sconosciuta, che tuttavia non riuscirà a dimenticare.

Advertisement

Ma il colpo di scena di questa prima puntata della quinta stagione riguarderà l'amatissima Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. Le anticipazioni rivelano che la donna tornerà nuovamente in Italia dopo il suo soggiorno a Londra e annuncerà alle sue amiche che è diventata la nuova padrona del convento, in quanto ha acquistato gli immobili. Per quanto riguarda, invece, il caso di Valentina, le sue condizioni di salute appariranno ancora molto preoccupanti.