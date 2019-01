Advertisement

Advertisement

Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera spagnola [VIDEO] in onda dal 2015 in Italia. Le anticipazioni delle puntate, trasmesse a marzo, riguardano Antonito Palacios, interpretato da Alvaro Quintana. Il fidanzato di Lolita, infatti, si caccerà in guai grossi, quando diventerà socio di Belarmino.

Una Vita: Antonito diventa socio di Belarmino

Antonito Palacios diventerà il protagonista delle puntate di Una Vita in onda nel 2019. Il figlio di Ramon, infatti, si renderà colpevole di una nuova malefatta, che lo metterà in guai seri.

Tutto comincerà quando il giovane stanco di lavorare dietro il bancone della Deliciosa conoscerà un anziano, un certo Belarmino. Proprio quest'ultimo gli farà capire di voler costruire alcuni monumenti in onore dei soldati caduti in guerra dopo aver instaurato con lui un rapporto di amicizia.

Advertisement

Antonito, a questo punto, deciderà di mettersi in società con lui dopo essere stato convinto dalle sue belle parole. Per questo motivo, il fratello di Maria Luisa si recherà in comune per incontrare da solo un consigliere per chiedergli una somma di denaro per dare inizio all'edificazione delle statue.

Una Vita, anticipazioni: Antonito viene arrestato

Le trame delle puntate [VIDEO] di Una Vita, in onda a marzo su Canale 5, svelano che Antonito comincerà a notare lo strano comportamento di Belarmino. Quest'ultimo, infatti, si rifiuterà di partecipare alle riunioni del progetto e di conoscere il marito di Trini. Inoltre l'anziano pretenderà che il giovane Palacios nasconda tutto il denaro sborsato dal consigliere nella sua abitazione, che poi spariranno all'improvviso.

Il fidanzato di Lolita, a questo punto, capirà di essere stato nuovamente ingannato quando non riuscirà a mettersi in contatto con il suo socio.

Advertisement

Per tale ragione il ragazzo deciderà di fuggire insieme a Lolita per non finire nei pasticci, tanto da acquistare due biglietti per l'Italia. Ma ecco che Mendez giungerà ad Acacias 38 per stringere le manette ai polsi per piccolo Palacios.

Il giovane, infatti, sarà accusato di truffa aggravata ai danni del comune, mentre Felipe si assumerà la responsabilità di difenderlo in tribunale. A tal proposito, Ramon dirà alla moglie e Maria Luisa che il fratello è stato accusato di aver incassato il denaro che era devoluto alla costruzione delle statue in suffragio dei caduti in guerra. Infine Antonito potrà contare solo sull'appoggio di Lolita in questo frangente.