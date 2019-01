Advertisement

La lunghissima pausa natalizia di Uomini e Donne [VIDEO] [VIDEO] è terminata proprio oggi 7 gennaio. Tuttavia i protagonisti di questo popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla ''queen'' della televisione italiana, Maria De Filippi, non sono rimasti con le mani in mano durante queste feste. Qualche giorno fa (il 4 gennaio per la precisione), infatti, c'è stata una nuova registrazione del trono classico delle reti del ''biscione'' Mediaset e come al solito ci sono stati colpi di scena inaspettati.

Durante la puntata è stato dedicato spazio per tutti i tronisti compreso Luigi Mastroianni che nelle precedenti registrazioni sembrava essere vicino a scegliere la corteggiatrice Giorgia.

Dalle ultime anticipazioni [VIDEO] [VIDEO] rilasciate dal sito web ''Il Vicolo delle news'', risulta che Luigi abbia ''tradito'' Giorgia baciando un'altra corteggiatrice. Inoltre è stato attaccato da Maria De Filippi a causa delle sue critiche per i comportamenti avuti dalle sue corteggiatrici.

Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi bacia Irene in modo passionale e 'tradisce' Giorgia

Nel dettaglio, la puntata per quanto riguarda Luigi, ha stupito tutti. Era del tutto inaspettato che Mastroianni potesse decidere di avvicinarsi alla bella Irene dopo i diverbi avuti nelle ultime puntate del trono classico di Uomini e donne. Nell'esterna effettuata con Irene, Luigi ha messo in mostra immediatamente un ritrovato feeling con la corteggiatrice. Abbracci e Coccole hanno anticipato un bacio appassionato che ha entusiasmato i presenti in studio e che piacerà anche ai fan della coppia.

In puntata Luigi ha lanciato bordate contro Giorgia, rea a suoi avviso, di non aver battuto ciglio alla vista di quel bacio ''incandescente''. Dopo queste parole è intervenuta Maria De Filippi che ha rimproverato il tronista accusandolo di incoerenza, perché in passato ha criticato apertamente le reazioni veementi delle sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, Teresa bacia Antonio ma 'desidera' Andrea Dal Corso

Teresa ha baciato Antonio durante l'esterna, tuttavia in puntata ha ridimensionato il gesto dicendo di aver provato meno con un bacio dato ad Antonio rispetto ad un abbraccio con Andrea Dal Corso. Poi ha aggiunto un dettaglio importante: ''con Antonio ammetto di essermi trovata molto bene, ma io Andrea lo desidero proprio''. Agli occhi degli appassionati questa è sembrata una vera e propria dichiarazione d'amore. Quale corteggiatore sceglierà la bella napoletana? lo sapremo sicuramente nelle prossime registrazioni del trono classico.