Annuncio

Annuncio

Ritorna su Raiuno l'appuntamento di grande successo con la fiction Che Dio ci aiuti 5 che vede protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell'amatissima suor Angela. Il pubblico che ha seguito le varie stagioni di questa serie tv attende con trepidazione la messa in onda delle nuove dieci puntate che andranno in onda da questa settimana e che si preannunciano ricchissime di colpi di scena. Il prossimo giovedì 17 gennaio verrà trasmessa la seconda puntata di quest'anno, composta dagli episodi 'Il cuore in soffitta' e 'Ultima occasione'. [VIDEO]

Spoiler Che Dio ci aiuti 5, la trama della seconda puntata: il segreto di Ginevra

Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda il 17 gennaio 2018 su Raiuno, rivelano che nel primo episodio, dal titolo 'Il cuore in soffitta', vedremo che suor Angela sarà alle prese con una scoperta che la lascerà a dir poco senza parole.

La suora, infatti, verrà a conoscenza di un segreto che riguarda la nuova novizia Ginevra, il quale la porterà ad indagare ancora di più sul passato della donna.

Nel frattempo, però, vedremo che Nico intreccia una relazione con Maria, ma in seguito dovrà fare i conti con la vera identità della donna e non rimarrà molto contento.

Advertisement

Occhi puntati anche su Gabriele, il quale darà a Valentina una bellissima notizia.

Il secondo episodio di questa seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda giovedì prossimo su Raiuno, invece, si intitola 'Ultima occasione'. Le anticipazioni ufficiali rivelano che suor Angela scoprirà che Gabriele nasconde un terribile segreto che potrebbe mettere a repentaglio la vita di Valentina. Intanto, Nico continuerà a portare avanti la sua relazione clandestina con Maria, ma Ginevra disapprova questa loro relazione che potrebbe essere definita 'aperta'. Gli spoiler della fiction, inoltre, rivelano che Azzurra collaborerà con le gemelle per mettere in difficoltà Gabriele.

Dove rivedere i vari episodi di Che Dio ci aiuti 5 in replica streaming

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate della fiction [VIDEO]con Elena Sofia Ricci, vi segnaliamo che potrete rivedere tutti gli episodi che verranno trasmessi di settimana in settimana in televisione, accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per tablet e cellulari.

Advertisement

Così potrete rivedere tutti gli episodi della fiction con suor Angela in qualunque momento lo desiderate.