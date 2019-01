Advertisement

Su Raiuno ha debuttato in prime time la nuova fiction La compagnia del cigno che vede tra i suoi protagonisti gli attori Anna Valle, Marco Bocci e Alessio Boni. Un nuovo prodotto in sei puntate, sulla quale la Rai punta molto per questa nuova stagione televisiva e che potrebbe incontrare il gradimento di una vastissima fetta di pubblico. La seconda puntata di questa prima stagione della fiction verrà trasmessa già martedì 8 gennaio in prime time. [VIDEO]

Spoiler La compagnia del cigno seconda puntata

Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che eccezionalmente per questa prima settimana, la Rai ha scelto di programmare le prime due puntate di seguito e quindi il secondo appuntamento verrà già trasmesso di martedì ma poi dalla settimana successiva, la fiction verrà trasmessa sempre e solo di lunedì, fino alla fine delle sei puntate previste.

La trama di questo secondo appuntamento rivela che nel primo episodio dal titolo 'Il primo concerto', vedremo che all'interno del conservatorio, sta per arrivare un famoso maestro d'orchestra.

Trattasi di Ruggero Fiore, interpretato dall'attore Marco Bocci, il quale da questa puntata entrerà a far parte stabilmente del cast della serie scritta da Ivan Cotroneo.

Dopo l'arrivo del nuovo maestro, vedremo che Marioni chiederà ai suoi studenti un maggiore impegno: vuole che siano super concentrati durante le lezioni che vengono svolte da Ruggero. Intanto Barbara, in difficoltà, fa numerosi errori durante le prove e vedremo che il temutissimo e perfido Marioni finirà per cacciarla dal gruppo.

Barbara viene cacciata dal gruppo

Il secondo episodio di questa seconda puntata de La compagnia del cigno, invece, si intitola 'La scelta di Barbara'. Le anticipazioni ufficiali sulla trama rivelano che mentre proseguono le prove in attesa dell'arrivo del nuovo maestro Fiore, vedremo che Barbara non avrà il coraggio necessario per confessare a sua mamma che è stata fatta fuori dal gruppo. [VIDEO]

La ragazza, infatti, teme una reazione negativa della donna e per questo preferisce tacere.

Intanto Matteo diserta le sedute dallo psicologo mentre i genitori di Robbo continuano a litigare. La mamma di Rosario, invece, contatta i genitori affidatari perché vuole vedere il figlio.

In attesa di vedere in onda la seconda puntata su Raiuno, segnaliamo che si possono rivedere tutte le puntate de La compagnia del cigno in replica streaming online sul sito web RaiPlay.it, di cui scaricando l'applicazione omonima per i cellulari, si ha anche la possibilità di rivedere la fiction direttamente dai propri dispositivi mobili.