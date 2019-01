Annuncio

Ritorna in prima serata su Raiuno la fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagonisti Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Cristiano Caccamo. Questa sera 10 gennaio verrà trasmessa la prima puntata di tale attesissima quinta stagione, la quale dovrà fare a meno della presenza di Diana Del Bufalo, la rivelazione della passata stagione, la quale ha preferito abbandonare il cast per dedicarsi ad altri lavori. Vi segnaliamo che questi nuovi episodi della fiction potranno essere rivisti in replica streaming online su RaiPlay [VIDEO] ma anche su RaiPremium.

Dove poter rivedere Che Dio ci aiuti in replica streaming e in televisione

Nel caso in cui non potrete seguire la prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 in prima visione assoluta su Raiuno, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere gli episodi in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it oppure scaricando l'applicazione omonima per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, potrete rivedere la fiction in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno o pullman, senza dover ricorrere per forza al computer di casa. Ma la replica di questa prima puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, verrà ritrasmessa anche in televisione su RaiPremium.

La programmazione ufficiale prevede che la replica dei primi due episodi di questa quinta serie vengano ritrasmessi il 13 gennaio in prime time alle 21.20 e successivamente ci sarà una seconda replica, in programma mercoledì 16 gennaio alle 23.30 circa sempre su RaiPremium.

Le novità della quinta stagione di Che Dio ci aiuti

Elena Sofia Ricci, in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso che questa quinta stagione sarà decisamente ricca di sorprese e di novità per tutti gli abitanti del convento.

L'attrice ha ammesso che anche il suo personaggio subirà una vera e propria scossa e dovrà affrontare una crisi.

Cosa succederà all'amatissima suor Angela? Occhi puntati anche sul ritorno di Azzurra, la quale ha una grandissima notizia per tutti gli abitanti del convento: è riuscita a comprare la struttura e quindi da questo momento in poi sarà lei la nuova proprietaria.

Tra le novità di questa quinta serie, inoltre, vi segnaliamo anche l'ingresso in scena di una nuova novizia. Si chiama Ginevra e fin dal primo momento attirerà le attenzioni di suor Angela [VIDEO], la quale col passare delle puntate verrà a conoscenza di un segreto che riguarda la giovane novizia, il quale lascerà tutti senza parole in convento.