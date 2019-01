Annuncio

Torna su Rai 1 [VIDEO] una delle Serie TV più amate dagli italiani, "Che Dio ci aiuti'. La prima puntata della quinta stagione della serie, infatti, andrà in onda in prime time su Rai 1 il 10 gennaio e comprenderà gli episodi 'Omnia in bonum' e 'Come nelle favole', che caratterizzeranno la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci.

Anticipazioni primo episodio

Le anticipazioni del primo episodio di 'Che Dio ci aiuti [VIDEO]', intitolato 'Omnia in bonum' ci segnalano che al convento suor Angela e suor Costanza saranno in attesa dell'arrivo di una nuova novizia di nome Ginevra.

Quest'ultima si rivelerà essere una giovane di 22 anni, diplomata con il massimo dei voti al liceo classico e laureata in teologia con sei mesi di anticipo rispetto a tutti gli altri giovani del suo corso.

Al suo arrivo, Ginevra racconterà di aver vissuto con le suore sin dall'età di 9 anni e di aver desiderato di voler diventare una suora sin da allora. La ragazza proseguirà il suo racconto di vita asserendo di aver pensato di diventare una suora di clausura, per poi scegliere di 'accontentarsi' di essere una semplice suora al servizio dei più bisognosi. Tra il sognare di fare la suora e diventarlo nella realtà, però, il passo sarà davvero lungo per Ginevra, in quanto la giovane sin dal suo arrivo in convento mostrerà tutte le paure che da sempre nasconde.

Asia farà un'importante rivelazione a Nico, senza sapere che poco prima il giovane ha baciato appassionatamente una sconosciuta. Azzurra tornerà da Londra, dichiarando di aver acquistato il convento e di volerlo trasformare in un hotel.

Anticipazioni secondo episodio

Nel secondo episodio che sarà trasmesso nel corso della prima puntata, intitolato 'Come nelle favole', Valentina sarà in coma e Azzurra deciderà di indagare sul suo tentativo di suicidio. Nel frattempo Nico aiuterà Ginevra a scoprire il mondo, facendole fare varie esperienze. Nel corso delle indagini sul presunto suicidio di Valentina, Azzurra arriverà a rischiare la vita per scoprire la verità che si cela nella vita dell'amica.

La quinta stagione della serie "Che Dio ci aiuti" comprenderà 10 puntate formate da due episodi cadauno che verranno trasmessi consecutivamente. Anche quest'anno il cast della serie sarà formato da attori molto amati dal pubblico delle fiction made in Italy. Ad interpretare Suor Angela ci sarà sempre Elena Sofia Ricci, in quelli di Suor Costanza, Valeria Fabrizi, Azzurra Leonardi sarà Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino sarà Nico. A completare il cast ci saranno anche Arianna Montefiori (Valentina), Cristiano Caccamo (Gabriele), Simonetta Columbu (Ginevra) e Laura Adriani (Maria).