Nelle scorse settimane Francesco Chiofalo [VIDEO] in arte ''lenticchio'' ha sconvolto il web con una dichiarazione drammatica: ''Ho un tumore, nelle prossime settimane mi dovrò operare. Rischio cecità, paralisi ed altri gravi problemi permanenti. Ho molta paura''. Dopo giorni di autentico terrore ed ansia è arrivata una delle tappe più importanti della vita dell'ex concorrente del reality "Temptation Island" che nella giornata di ieri è stato operato al cervello dall'equipe medica dell'ospedale San Camillo di Roma.

Il quotidiano ''Fanpage" ha posto domande all'ufficio stampa dell'ospedale che per fortuna ha rilasciato dichiarazioni rasserenanti per tutti quelli in apprensione per le sorti del giovane ragazzo.

L'intervento è durato circa 9 ore, ''Lenticchio'' ha ripreso conoscenza

Il dottor Alberto Delitala ha eseguito un delicato intervento che è riuscito alla perfezione [VIDEO], anche se Francesco, come da prassi, dovrà restare sotto osservazione per almeno 24 ore. Le buone notizie non finiscono qui, perché da quello che trapela, il tumore per il quale ha subito l'operazione, è di natura benigna. Infatti si tratterebbe di un meningioma, che comunque ha richiesto una delicata operazione. La speranza è che Francesco Chiofalo possa tornare presto a vivere in maniera serena senza l'oppressione di questa malattia che tanto lo aveva angosciato nelle ultime settimane.

Il post di Francesco prima dell'intervento

Rileggere oggi queste parole mette i brividi: nel lungo sfogo rilasciato qualche giorno prima dell'intervento, Francesco ha messo nero su bianco le sue preoccupazioni antecedenti all'operazione: ''Sono incazzato, ce l'ho con il mondo, ormai sono fregato.

Ho solo 29 anni, rischio cecità permanente, paralisi, demenza. Come regalo di Natale vorrei qualcuno mi dicesse che tutto questo fosse soltanto uno scherzo di pessimo gusto, dopo l'intervento non sarò mai più il Francesco di prima, sono fottuto''. Un amico di Francesco ha lasciato un post di ringraziamenti su Instagram scrivendo: ''L'operazione è andata a buon fine, è stata una gioia immensa per noi. Francesco Chiofalo sei un leone''.

Dopo le parole dell'amico non ci resta che gioire per il buon fine di questa storia complicata e soprattutto di augurare a nome di tutto lo staff di Blasting News, una rapida guarigione per Francesco. Ti aspettiamo più forte di prima, buona vita Francesco!