Si rinnova l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Che Dio ci aiuti, giunta alla sua quinta stagione di messa in onda. Le anticipazioni rivelano che la prossima settimana verrà trasmessa la terza delle dieci puntate previste di questa serie che sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto in prime time. Possiamo svelarvi che, giovedì 24 gennaio, saranno trasmessi i due episodi dal titolo [VIDEO]: 'Basta un click' e 'Tu chiamale se vuoi fissazioni'.

Spoiler Che Dio ci aiuti 5, la trama della terza puntata di giovedì 24 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda giovedì prossimo su Raiuno, rivelano che nel primo episodio dal titolo 'Basta un click', vedremo che Maria comincerà a ricevere delle tremende minacce da parte di un suo ex fidanzato che la sta terrorizzando.

Una situazione che spaventerà moltissimo anche suor Angela, la quale nel momento in cui viene a conoscenza di tutti i dettagli di questa situazione, decide subito di avvertire Nico, chiedendogli una mano su come comportarsi e agire nei confronti di quest'uomo.

Nel frattempo, vedremo che suor Costanza riuscirà finalmente a scoprire il segreto delle due gemelline; Valentina, invece, dopo aver trascorso uno dei periodi più brutti della sua vita, riuscirà finalmente a ritrovare il sorriso al fianco di Azzurra, che non la lascia mai da sola, anche nei momenti più difficili.

Il secondo episodio di questa terza puntata di Che Dio ci aiuti 5, invece, si intitola 'Tu chiamale se vuoi fissazioni'. Le anticipazioni sulla trama rivelano che suor Angela offre il suo aiuto a Ginevra, la quale si trova in difficoltà per una situazione che riguarda i suoi alunni. Il colpo di scena, invece, arriva quando Azzurra annuncia che vuole mettere in vendita il convento.

Ottimi ascolti per il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 in tv: miglior risultato di sempre

In attesa di vedere in onda questo terzo appuntamento su Raiuno, [VIDEO] in casa Rai si godono il successo di questa quinta stagione che sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto in prime time, con una media di oltre 6 milioni di spettatori e picchi di oltre il 25-26% di share.

Da quando viene trasmessa in tv, quello della quinta stagione è stato il miglior risultato di sempre per questa fiction che non stanca il pubblico e anno dopo anno riesce a rinnovarsi e a proporre ai telespettatori delle storie nuove e appassionanti con protagonisti e attori freschi e brillanti.