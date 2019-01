Annuncio

Annuncio

A distanza di un po' di tempo dall'intervista rilasciata dall'ex tronista [VIDEO]Sara Affi Fella ai microfoni di "Chi", è arrivata la risposta dei suoi ex corteggiatori Luigi e Lorenzo. I due ragazzi, infatti, hanno commentato la vicenda nel corso di un'intervista con il settimanale Uomini e donne Magazine. Entrambi si sono mostrati molto distaccati dalla vicenda, al punto da arrivare a chiosare in questo modo: "non m'interessa", "capitolo chiuso".

Sara Affi Fella e le dichiarazioni che hanno generato tanto scalpore sul web

Le parole rivelate da Sara nel corso del suo sfogo hanno generato molto scalpore sul web.

Il pubblico da casa non sembra essersi fatto abbindolare dalle sue dichiarazioni. La ragazza, infatti, si è scusata con tutti ed ha ammesso di soffrire di "disturbi psicologici" curati, attualmente, da uno psicologo.

Advertisement

L'obiettivo di Sara, sempre secondo la sua versione dei fatti, era quello di porre fine ai mesi di "reclusione" durante i quali non poteva nemmeno uscire di casa poiché era soggetta ad affrontare le continue critiche e minacce da parte degli haters. Il suo unico desiderio era quello di riprendere in mano la sua vita.

Fatto sta che, dopo la sua intervista, sul web è scoppiata nuovamente la polemica. Hanno iniziato a susseguirsi una serie di Gossip riguardanti lei e l'ipotetico ritorno di fiamma con l'ex Nicola Panico [VIDEO]. Ad ogni modo, a distanza di un bel po' di giorni, i suoi ex corteggiatori Luigi e Lorenzo sono stati intervistati dal settimanale Uomini e Donne Magazine nel quale hanno commentato la vicenda.

Luigi e Lorenzo commentano l'intervista di Sara Affi Fella in modo molto distaccato

Per quanto riguarda Luigi, forse, è stato quello più severo e distaccato tra i due, anche perché è stato quello maggiormente preso in giro dalla ragazza.

Advertisement

I migliori video del giorno

Mastroianni ha esordito dicendo di non aver neanche letto l'intervista di Sara poiché non gli interessa, ormai, lei rappresenta un "capitolo chiuso".

Lorenzo, invece, ha voluto spendere qualche parola in merito al suo compagno d'avventura. Riguardo a Sara ha dichiarato che non gli interessa e che si facesse la sua vita. Su Luigi, invece, ha detto che fortunatamente ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco e, dopo tutto quello che ha subito, gli augura di trovare una persona che davvero gli voglia bene e lo tratti come merita: "È davvero una bella persona e gli auguro il meglio in tutto e per tutto".