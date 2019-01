Annuncio

Si è tenuta ieri 17 gennaio una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne: presenti in studio i tronisti Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, mentre Andrea Cerioli non faceva parte del gruppo dopo la scelta avvenuta la scorsa settimana [VIDEO]. Teresa ha subito annunciato che quella di ieri sarebbe stata la sua ultima puntata: in settimana, infatti, registrerà la scelta che verrà effettuata in una villa tra i suoi corteggiatori Antonio e Andrea.

L'attenzione si è poi spostata sulle esterne con i due ragazzi, durante le quali non sono mancate importanti novità. Successivamente è stata la volta di Lorenzo Riccardi, ancora alla prese con i dubbi su Claudia e Giulia, mentre Luigi ha dichiarato di essere più confuso che mai al punto da chiedere di poter conoscere nuove corteggiatrici.

Uomini e donne anticipazioni: Teresa bacia Antonio

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione effettuata il 17 gennaio segnalano una nuova esterna di Teresa e Antonio, durante la quale è scattato il bacio. Male, invece, sono andate le cose con Andrea Dal Corso: lui aveva insistito per vederla la stessa sera della precedente registrazione ma lei aveva rifiutato, affermando di voler restare in hotel. In studio, però, lei ha cambiato versione dei fatti, lasciando intendere di avere visto Antonio proprio il giorno in cui avrebbe potuto incontrare Andrea. Quest'ultimo è apparso contrariato, affermando di non riuscire più a fidarsi di lei. L'interesse della tronista per Antonio è apparso evidente, dato che lei ha cercato di raggiungerlo più volte per chiarire la questione del bacio scambiato con Andrea [VIDEO].

Lui sulle prime era apparso deluso e contrariato, tanto che lei aveva dovuto insistere e cercarlo a lungo per parlargli. Ma quando il corteggiatore ha consegnato a Teresa il fazzoletto usato per asciugarle le lacrime qualche tempo fa, lei è rimasta colpita dal gesto, rendendosi conto di essere davvero oggetto di interesse per Moriconi, da qui al bacio il passo è stato breve.

Registrazione Uomini e donne: Luigi chiede nuove corteggiatrici

Per quanto riguarda il trono di Luigi Mastroianni, le anticipazioni di Uomini e donne segnalano l'incontro con Sonia, Irene e Giorgia alle quali ha espresso la propria delusione: le considera immature e poco interessate, motivo per cui ha deciso di conoscere anche altre ragazze per trovare una persona che gli sappia tenere testa. Il tronista ha chiesto di vedere Valentina, con la quale è rimasto per ben sette ore. La durata di tale incontro ha mandato su tutte le furie Irene, che ha deciso di auto-eliminarsi. Anche Giorgia è uscita dallo studio ma non è chiaro se anche lei abbia scelto di abbandonare al programma.

È stata poi la volta di Lorenzo Riccardi, che ha incontrato Claudia e Giulia. La prima si è presentata vestita in maniera provocante, spiegando di avere visto Ivan per una lezione di bachata. Con la Cavaglia, l'incontro è avvenuto in casa del tronista dove la corteggiatrice ha conosciuto la madre di lui. Claudia ha espresso la propria delusione per questo favoritismo e le sue parole sembrano avere colpito nel segno, dato che Lorenzo è apparso davvero preoccupato per la sua possibile reazione. Alla fine è stato annunciato che la scelta di Lorenzo dovrà essere effettuata entro tre settimane.