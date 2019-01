Annuncio

Prosegue l'appuntamento in prime time su Rai 1 [VIDEO] con la fiction con Anna Valle e Alessio Boni, "La compagnia del cigno". La serie, incentrata sulla vita di alcuni giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, è arrivata già alla terza puntata, riuscendo a riscuotere un buon successo di pubblico e di critica. Lunedì 14 gennaio verranno trasmessi in prima serata il quinto ed il sesto episodio della serie, rispettivamente intitolati "L'orgoglio di Sara" e "Un'altra possibilità".

Anticipazioni quinto episodio

Le anticipazioni del quinto episodio de "La compagnia del cigno [VIDEO]" ci segnalano che Barbara deciderà di lasciare il liceo classico per frequentare il liceo musicale del Conservatorio.

Sara cercherà di convincere la direttrice ed il professor Marioni a permetterle di far parte dell'orchestra, uno dei suoi più grandi sogni. Domenico comincerà a mostrare interesse per Barbara. Matteo, nel corso di una cena organizzata con gli amici del Conservatorio a casa dello zio, si renderà conto che Barbara non è interessata a lui. Sara entrerà a far parte dell'orchestra, ma finirà per sentirsi inadatta per quel ruolo. Il divario fra Marioni e sua moglie Irene si allargherà notevolmente. Luca non riuscirà a darsi pace per quello che è successo a sua figlia e deciderà di seguire Marco per fargli del male.

Anticipazioni sesto episodio

Le anticipazioni del sesto episodio, chiamato "Un'altra possibilità", ci suggeriscono che Luca lascerà l'ospedale con un tutore al braccio e qualche costola rotta, dopo essere stato coinvolto in un incidente.

Dello stesso avviso non sarà Irene, convinta che l'incidente che ha visto coinvolto Luca, non sia stato del tutto casuale. I problemi al braccio, comunque, non impediranno a Luca di ritornare ad insegnare al Conservatorio. Lì, si ritroverà molto impegnato ad aiutare Sara nel superare le sue paure e i suoi complessi di inferiorità nei confronti dei suoi colleghi di studio. La giovane, infatti, non riuscirà ad adattarsi subito al ruolo affidatole nell'orchestra e penserà di abbandonare tutto. Matteo sarà sempre più geloso della vicinanza di Barbara e Domenico. Luca deciderà di riavvicinarsi ad Irene, dopo aver assistito al concerto di Sara. Matteo non rivelerà ai suoi amici che la madre è morta: suo zio Daniele lo rimprovererà per questo fatto. Sconvolto e arrabbiato dai rimproveri dello zio, Matteo reagirà molto male.