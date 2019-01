Annuncio

Il prossimo giovedì 24 gennaio andrà in onda la terza puntata di Che Dio ci aiuti 5. La famosa fiction che pone al centro dell’attenzione Suor Angela, interpretata dalla bravissima Elena Sofia Ricci [VIDEO], verrà trasmessa, come di consueto, alle ore 21.25 circa. La puntata che andremo a vedere sarà composta da due episodi interessanti intitolati: “Basta un click” e “Tu chiamale se vuoi, fissazioni”. Nel primo, l'attenzione verterà su due segreti importanti, quello nascosto dalle gemelle e quello di Maria.

Invece, il secondo episodio vedrà protagonisti Maria e Nico, apparentemente pronti ad intraprendere una relazione “esclusiva”.

Anticipazioni della terza puntata di Che Dio ci aiuti 5: 'Basta un click'

La trama del primo episodio della terza puntata di “Che Dio ci aiuti” parlerà di un caso molto delicato.

Maria svelerà a Suor Angela delle minacce pesanti fatte dal suo ex fidanzato. La donna, impaurita dalla situazione, chiederà l’aiuto della suora, la quale deciderà a sua volta di coinvolgere anche Nico [VIDEO]. Nel frattempo, Suor Costanza si troverà a dover fare i conti con un terribile segreto, quello nascosto dalle gemelle. Si scoprirà così della menzogna di Silvia e Daniela. In realtà, le due bambine sapranno benissimo dove si nasconderà la loro mamma. Ma allora, per quale motivo non diranno la verità?

Secondo episodio: 'Tu chiamale se vuoi fissazioni'

Nel secondo episodio, intitolato “Tu chiamale se vuoi fissazioni”, Suor Angela si troverà invischiata, con Ginevra, nella risoluzione di un delicato caso che coinvolgerà i suoi alunni. Protagonisti indiscussi saranno, però, Maria e Nico.

Quest’ultimo prenderà la decisione di chiedere alla ragazza di dare luogo ad una relazione “esclusiva”. Sarà davvero sincero?

Intanto, Valentina migliorerà sempre di più e questo grazie anche all’aiuto della sua amica Azzurra. Quest’ultima, inoltre, deciderà di mettere nuovamente in vendita il convento ed offrirlo al miglior compratore. Il cuore di Valentina, però, è un profondo oceano di segreti, infatti, senza dire nulla a nessuno prenderà una decisione molto pericolosa ma ancora sconosciuta.

Ascolti al top per la quinta stagione di Che Dio ci aiuti

Questa nuova edizione della fiction di Rai Uno continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori sparsi in tutta Italia. Basti pensare che il primo episodio della prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 è stato guardata da quasi 6 milioni e mezzo di persone su uno share del 24.97%. Il pubblico è curioso di scoprire come devolverà la situazione di Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), la quale dovrà affrontare un'importante perdita: la morte del suo amato Guido Corsi (Lino Guanciale). La ragazza riuscirà ad innamorarsi nuovamente? Lo scopriremo nelle prossime puntate.