Tra gli appuntamenti più apprezzati del daytime di Raiuno di questa stagione vi è sicuramente quello con Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera che vediamo in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.40 circa. Le trame delle prossime puntate della soap che vedremo in onda dal 28 gennaio fino al 1° febbraio si preannunciano dense di colpi di scena per tutti gli affezionatissimi spettatori. [VIDEO]

Gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 28 gennaio in poi

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle signore che vedremo in onda la prossima settimana, dal 28 gennaio in poi su Raiuno, rivelano che Agnese si scaglierà contro Elena e la accuserà della lite che c'è stata tra Salvatore ed Antonio.

Intanto Marta si preoccupa per le condizioni di salute di Riccardo e proprio per questo motivo propone di mandare il ragazzo all'interno di una clinica svizzera, dove può essere ricoverato e sottoporsi ad un trattamento che gli garantisca la disintossicazione.

Peccato, però, che Umberto abbia una concezione diversa e sostiene che il modo migliore per aiutare Riccardo sia quello di iniziare a collaborare insieme. Adelaide, però, non vede di buon occhio questa collaborazione e sospetta che il solo interesse del cognato, sia quello di curare i propri interessi.

Gli spoiler delle puntate della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Clelia si confida con Luciano, al quale confesserà i suoi timori rispetto al marito e alla minaccia che l'uomo possa entrare a far parte del Paradiso. Intanto viene organizzata la serata al Circolo, ma l'esito non sarà quello previsto: Adelaide, infatti, si scaglia contro il cognato rinfacciandogli che il suo unico scopo non era quello di aiutare il figlio, bensì di impressionare Andreina.

Ascolti in netta crescita per la soap Il Paradiso delle signore

In attesa di vedere in onda questi nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore [VIDEO], vi diciamo che gli ascolti della serie tv stanno crescendo sempre di più e la media ormai sembra essersi stabilizzata sulla soglia di 1.8 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 13 e il 14%. Numeri decisamente molto positivi, tenendo conto che le storiche soap opera di Canale 5 come Beautiful e Il Segreto in questo periodo viaggiano su una media compresa tra il 17 e il 20% di share al giorno (con picchi negativi del 12% durante gli appuntamenti della domenica pomeriggio).