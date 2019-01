Annuncio

La prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019 è stata a dir poco calda e ricca di colpi di scena. Fin dal primo minuto, Alessia Marcuzzi è entrata in studio agguerrita più che mai e ha bacchettato come si deve i concorrenti che hanno provato subito a fare polemiche. E così la padrona di casa del reality show ha prima smascherato in diretta Taylor Mega, dopodiché ha sbottato contro Kaspar Kapparoni e Paolo Brosio.

Alessia Marcuzzi furiosa durante la prima puntata dell'Isola dei famosi

Nel dettaglio, infatti, nel corso della prima puntata de L'Isola dei famosi di ieri sera, abbiamo visto che Alessia Marcuzzi ha fatto presente a Taylor Mega che sui social ha comunicato ai suoi fan che sarebbe tornata a casa dopo tre settimane.

Visibilmente indispettita, la conduttrice ha chiesto spiegazioni alla modella, chiedendole se dietro queste sue affermazioni si celassero accordi economici oppure altro. Taylor ha negato tutto, ma la Marcuzzi ha ribattuto chiedendole di non inventarsi alcun tipo di malore quando sarebbero arrivati alla terza settimana.

E poi ancora Kaspar Kapparoni ha messo in dubbio la 'buona fede' della produzione nel montare i filmati da mandare in onda e anche in questo caso la conduttrice lo ha subito ripreso, dicendogli che non si può fare un'isola a sua immagine e somiglianza.

Occhi puntati anche su Paolo Brosio, che non voleva fare le nomination al primo turno: la conduttrice a quel punto lo ha bacchettato, ricordandogli che queste sono le regole del reality e che non voleva sentire già polemiche, soprattutto da parte sua che ha già fatto L'isola dei famosi in passato.

Debutto sotto le aspettative per la nuova Isola dei famosi su Canale 5

Intanto, però, dal punto di vista degli ascolti, il debutto di questa Isola dei famosi 2019 è stato uno dei peggiori di sempre. La puntata di ieri sera, infatti, ha registrato un ascolto netto di appena 3 milioni di spettatori, fermandosi ad uno share del 18.30%.

Numeri decisamente sotto le aspettative e nettamente insoddisfacenti per la prima serata di Canale 5 e in generale per il reality show. Basti pensare che il debutto della scorsa edizione venne seguito da una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori, arrivando a superare la soglia del 25% di share.

E così dal punto di vista degli ascolti, la prima puntata dell'Isola è stata sonoramente battuta dalla fiction Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci, che ha conquistato l'attenzione di oltre 5 milioni di spettatori superando la soglia del 22% di share contro il reality show della Marcuzzi.