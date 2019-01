Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della famosa soap targata Rai [VIDEO], "Il Paradiso delle signore". Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento agli episodi che andranno in onda su Rai 1 tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.20 dal 21 al 25 gennaio. Al centro delle vicende di questa settimana avremo il mancato matrimonio di Nicoletta e Riccardo e i tentativi di Antonio di ricattare Umberto per difendere la figlia.

Nicoletta fugge dalla chiesa

Le nuove anticipazioni del "Il Paradiso delle signore [VIDEO]" ci segnalano che dopo aver scoperto il tradimento di Riccardo, Nicoletta fuggirà dall'altare, lasciando senza parole tutti gli invitati del matrimonio.

Scossa e ferita, la giovane si rifugerà fra le braccia del padre. A quel punto Riccardo confesserà a Vittorio di aver tradito Nicoletta con Ludovica e ad Umberto di essere dipendente dagli oppiacei.

Luca ascolterà le confessioni di Riccardo e le riferirà ad un giornalista che le pubblicherà, facendo scoppiare un enorme scandalo attorno alla famiglia Guarnieri. Elena e Salvatore si convinceranno che uno degli alunni della scuola, Aldo, li ha visti mentre si baciavano. Ai grandi magazzini, Vittorio organizzerà un evento di beneficenza per raccogliere vestiti usati da donare ai meno fortunati. Umberto ed Adelaide decideranno di diffamare Nicoletta attraverso un articolo di giornale. A quel punto, Riccardo, per impedire la pubblicazione del suddetto articolo, si rivolgerà a Marta e a Vittorio. Irene rimarrà molto affascinata da Oscar e per non farlo allontanare da Milano acconsentirà per aiutarlo a riallacciare i suoi rapporti con Celia. Tina riuscirà ad invogliare tantissimi clienti a partecipare all'iniziativa di beneficenza organizzata da Vittorio.

A casa Cattaneo non si farò altro che parlare di Nicoletta.

Il ricatto di Antonio

Elena proporrà al fidanzato di trasferirsi a Biella, per allontanarsi il più possibile da Salvatore. Ma il suo piano fallirà miseramente quando Aldo comunicherà ad Antonio che la sua fidanzata ha un corteggiatore misterioso. Per difendere la figlia, Antonio si recherà da Umberto per ricattarlo e costringerlo ad impedire la pubblicazione dell'articolo contro Nicoletta. A quel punto il Guarnieri acconsentirà e sarà proprio Riccardo a comunicare la notizia ai Cattaneo. Federico si fingerà il fidanzato di Roberta davanti ai genitori di lei, per avere in cambio l'aiuto della ragazza.