Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Raiuno con la soap opera Il Paradiso delle signore, che vediamo in onda tutti i giorni alle 15.40 circa. Anche in queste nuove puntate della soap che vedremo in onda dal 21 al 25 gennaio 2019 non mancheranno i colpi di scena e possiamo svelarvi che ci saranno un bel po' di novità che riguarderanno tutti i protagonisti della fortunata serie televisiva con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi. [VIDEO]

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore, trame 21-25 gennaio: Riccardo ha tradito Nicoletta

Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 21 gennaio in poi, rivelano che dopo aver scoperto il tradimento di Riccardo, Nicoletta fugge via dall'altare nel bel mezzo delle nozze.

La donna è a dir poco scossa e amareggiata dalla scoperta che ha fatto poco prima di dire il fatidico sì all'uomo che amava. Intanto, il giovane Vittorio confessa di aver trascorso la notte con Ludovica e successivamente vedremo che ad Umberto confesserà il suo terribile segreto: la tossicodipendenza.

Dopo la pubblicazione dell'articolo sul mancato matrimonio di Riccardo, i Guarnieri si ritrovano nuovamente al centro di uno scandalo che potrebbe avere delle pesanti ripercussioni. Intanto, Elena e Salvatore temono che Aldo abbia intuito che tra di loro sia successo qualcosa: il ragazzo potrebbe averli spiati e quindi potrebbe raccontare tutto da un momento all'altro. Al Paradiso, inoltre, vedremo che Vittorio decide di organizzare una raccolta di abiti per beneficenza.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino al 25 gennaio su Raiuno, inoltre, rivelano che per impedire l'uscita dell'articolo diffamatorio nei confronti di Nicoletta, ecco che Riccardo decide di chiedere aiuto sia a sua sorella che a Vittorio, sperando che possano dargli una mano per mettere a tacere questa accesissima polemica.

Elena e Vittorio amanti, Oscar rivuole Clelia

Elena e Vittorio, intanto, sembrano ormai certi del fatto che Aldo sia a conoscenza del bacio che si sono scambiati: i due non sono sicuri e temono che al più presto possa esserci la reazione negativa da parte dell'uomo. Irene, invece, accetta di aiutare Oscar a riconquistare nuovamente Clelia e quindi gli da una mano per farsi avanti e fare di nuovo breccia nel suo cuore. Riuscirà a riconquistarla? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

Occhi puntati anche sul ritorno in scena di Antonio, il quale costringerà Salvatore a mettere [VIDEO]da parte i suoi sentimenti mentre Elena, per allontanarsi dal cognato ed evitare il peggio, propone ad Antonio di trasferirsi insieme a Biella per iniziare una nuova vita. Luciano, intanto, fa di tutto per evitare l'uscita dell'articolo diffamatorio su sua figlia, che potrebbe causarle non pochi problemi.

Dove rivedere gli episodi de Il Paradiso delle signore in streaming

Vi ricordiamo che potrete rivedere tutti gli episodi de Il Paradiso delle signore in replica streaming online accedendo direttamente al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita che vi permetterà di rivedere tutti gli episodi trasmessi nel corso della settimana, comodamente da un vostro dispositivo mobile, senza dover ricorrere al pc di casa.

Intanto, questa settimana, la soap quotidiana di Raiuno ha registrato il suo record assoluto di ascolti, riuscendo a conquistare l'attenzione di quasi 2 milioni di spettatori e sfiorando la soglia del 15% di share, contro Uomini e donne e il daytime di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 nella stessa fascia oraria, i quali ogni giorno riescono a conquistare una media che oscilla tra il 19 e il 20% di share.

Un grande risultato per la serie, la quale dopo il successo in prima serata è stata trasferita nella fascia oraria del pomeriggio: le trame stanno appassionando sempre di più gli spettatori, che commentano entusiasti le vicende dei vari protagonisti anche sul web e sui social, dove spesse volte l'hashtag ufficiale riesce ad entrare nella classifica delle tendenze del giorno in Italia. Insomma al momento, l’idea di tornare a puntate su una soap in daytime sembrerebbe essere una scommessa vinta per la tv di Stato (dopo i flop di Legami e Incantesimo).