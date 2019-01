Annuncio

La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO] continua a sorprendere con numerosi colpi di scena. Negli episodi che sono stati trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” la fine dello scorso settembre, e che il pubblico vedrà su Canale 5 i prossimi mesi, a causa delle differente messa in onda nostrana e iberica, Dolores Asenjo (Maribel Ripoll) dopo aver intrapreso un viaggio da sola ritornerà in scena. La pettegola di Puente Viejo rimetterà piede nel suo paese natale in anticipo, prendendo un forte shock.

In particolare il rientro della madre di Hipolito non sarà affatto positivo, perché il nipote Onesimo la metterà al corrente dell’assenza del marito Tiburcio Comino (Cesar Capillar).

Nello specifico la suocera di Gracia apprenderà che il suo amato si è trasferito nella capitale dell’Inghilterra con la speranza di riuscire ad incontrarla, perché sentiva troppo la sua mancanza.

La partenza della madre di Hipolito, arriva Catalina a Puente Viejo

Tra qualche mese, i telespettatori [VIDEO]italiani assisteranno alla partenza momentanea di Dolores. Quest’ultima dopo aver vinto un viaggio dalla durata di 150 giorni deciderà godersi il suo premio senza il marito Tiburcio. Purtroppo quest’ultimo dopo la partenza della sua amata non riuscirà a stare sereno dato che cadrà nella disperazione totale. A questo punto Gracia senza più preoccupata per il suocero, deciderà di farlo riprendere con l’aiuto di una donna barbuta chiamata Catalina. Quest’ultima dopo essere giunta a Puente Viejo eseguirà la richiesta della moglie di Hipolito, dato che trascorrerà tanto tempo in compagnia del Comino.

Tiburcio lascia Puente Viejo, Dolores ritorna a casa prima del previsto

Sfortunatamente la complicità tra la nuova arrivata e il circense darà avvio a dei pettegolezzi. Il marito di Dolores cercherà di mettere fine ai sospetti di Don Anselmo e Don Berengario, precisandogli che tra lui e Catalina c’è soltanto un rapporto di amicizia. In seguito Tiburcio farà un gesto inaspettato, perché sempre più sofferente per l’assenza della moglie deciderà di recarsi a Londra per poi raggiungere la Cina. Gracia si arrabbierà con il marito Hipolito per non aver accompagnato il Comino: sfortunatamente la discussione tra i due coniugi verrà ascoltata alla radio. Dopo pochi giorni dalla partenza del forzuto acrobata, tornerà Dolores prima del previsto. La pettegola del quartiere iberico entrerà in crisi dopo aver riabbracciato i familiari, poiché verrà a conoscenza che il suo amato marito è partito con l’intento di ricongiungersi con lei.